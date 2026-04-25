誰が何の目的で 公園で23kgのポールが倒れ小学3年生の男の子が骨折 市が公園の点検を検討 川崎市
神奈川・川崎市にある住宅街の公園で、金属製ポールが倒れ、男の子が骨折する事故が起きた。
ポールが折れた原因は腐食とみられているが、誰が何の目的で設置したものなのか不明だという。
公園の金属製ポールが男の子を直撃
川崎市で小学3年生の男の子を金属製のポールが直撃した。
ポールは人の足ほどの太さがあり、重さは約23kgあった。
男の子は近くで遊んでいたところ、根元から折れたポールが当たり、右足を骨折した。
事故は19日、川崎市の住宅街にある公園で起きた。
ポールは遊具などと離れた、フェンス沿いに立っていた。
近隣住民は当時の状況について、「日曜日だったので、人がいっぱい遊んでいる状態だった。天気もよかったので」と話す。
誰が何のために？
当時、公園では10人ほどの子どもが遊んでおり、別の子どもたちが揺らしていたポールに男の子が近づいたところ、倒れてきたという。
折れた原因は、腐食とみられているが、そもそもポールには不可解な点があった。
必要な届け出がなく、いつ、誰が、何の目的で設置したのかわかっていないという。
川崎市は、市内の公園の点検を検討している。
（「イット！」 4月22日放送より）