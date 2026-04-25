東京ディズニーシーの25周年イベント「スパークリング・ジュビリー」を一緒に巡ってくれたのはTikTokやYouTubeで活躍中の佐藤三兄弟（27）。現在メディアに引っ張りだこの3人は、昨年も家族でディズニーシーに来たのだとか。今回何がいちばん楽しかった？

嘉人（三男）：「ダンス・ザ・グローブ！」の華やかなダンスやひとつひとつの動きにすっかりひきこまれました。気持ちも高まりますし、改めてエンターテインメントってすごいなって。

綾人（長男）：「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」はキャラクターの乗った船の迫力が本当にすごくて、登場した瞬間に圧倒されました。ダンスと音楽でゲストの気持ちがひとつになるあの一体感には心を動かされましたね。

颯人（次男）：個人的には「ジュビリーブルーメモリーズ」が印象的。青く輝く石がとても奇麗で、見ているだけでも癒される空間でした。目を閉じて自分の感覚で石を選ぶ時間も特別で、引き当てた石に運命のようなものを感じました。

これまで知らなかったパークの魅力もたくさん感じることができたという3人。ディズニーシーがより“特別な場所になった”と語ってくれた。

颯人：夢や感動を届けるために、細部までこだわり抜かれていることが伝わってきてとても刺激的です！ もともと好きな場所でしたが、ただ楽しいだけじゃない、特別な場所になりました。

嘉人：改めて人を楽しませる仕事の素晴らしさを実感。自分たちもファンのみなさんへの感謝の気持ちがより一層強くなりました。