女優の奥菜恵（46）が4月19日にインスタグラムで更新した近影が話題になっている。背中を大胆に見せて胸元はファーで覆った個性的なトップス姿。美しさは健在ながら、《裸にファー？》《昔、好きだったなあ》《私の知ってた奥菜恵と全く顔が違った》《魔女感がすごくなったね》と驚きの声が散見される。

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公開されたファッションはウェブマガジンの企画のようだが、人気女優だった頃とは印象が大きく変わる。奥菜は、1992年に13歳でドラマデビュー。95年には歌手としても活動し、はかなげな雰囲気をまとった清純派美少女のイメージが強かったが、2000年代から私生活でお騒がせ女優の仲間入りし、露出が減少した。

04年にサイバーエージェント社長の藤田晋氏（52）と結婚し、翌05年に離婚。07年には事務所と契約解除し、一時引退報道も。09年に一般男性と再婚し、2児の母親になるも15年に離婚。翌16年に9歳年下の俳優・木村了（37）と3度目の結婚をしている。

「最初の結婚から露出が激減しましたが、近年はドラマの単発出演もしており、25年6月にドラマ『天久鷹央の推理カルテ』のゲスト出演でも近影が話題になりました。今年1月公開の映画『とれ!』にも出演し、徐々に露出が増えています。今年は結婚10年を迎えることから家族を語る機会もあります。ただ、近年のあるイベントでは奥菜さんの名前で集客を狙うも一般の若い客には『誰？』どころか、メディアの引きも少なかったと聞きます。まずは“お騒がせ”の印象を覆せるかが再ブレークのカギになるでしょう」（女性誌ライター）

奥菜と同じく、再起を狙う40代半ばの元人気モデルや女優は少なくない。21年に独立し、フリーで活動中の吉川ひなの（46）は4月17日、自身のSNSを通じて本格的に芸能活動を再開すると報告。マネジメント契約をしたそうで、「これから新しい形で活動をスタートします」「久しぶりにテレビのお仕事なんかも…8年ぶりくらいかな」とつづった。

吉川は92年にデビュー。日本アカデミー賞新人賞やパリコレ出演歴もあり、マルチタレントとして人気を博した。

「1999年にIZAMと7カ月間の結婚生活後、11年に再婚し3児の母親に。約10年間のハワイ生活もあり、表舞台からは長らく姿を消していました。24年には2度目の離婚。とはいえ、休止中はスピリチュアル系の投稿もあったので、扱いにくい印象です。同様に奥菜さん、吉川さんと“キャラがかぶる”といわれるのが、広末涼子さん。45歳で同世代。彼女は2人よりはコンスタントに表舞台に出ていましたが、40代になってからは不倫問題やプライベートの事故などで不祥事報道ばかり。今年4月1日に芸能活動の再開を報告しましたが、若い世代には清純派の主演女優時代の面影はない。いずれも、私生活スキャンダルでキャリアが一変したタイプです」（前出のライター）

《昔はすごい人だったの？》と言われる彼女たち、果たして再起を果たすのは？

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