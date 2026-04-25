◆米大リーグ オリオールズ１０―３レッドソックス（２４日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２４日（日本時間２５日）、敵地・オリオールズ戦に「３番・指名打者」でスタメン出場し、３試合ぶりの安打を放ち４打数１安打だったが、チームは大敗を喫し、４連敗で借金は今季最多の「８」となった。

初回２死走者なしの１打席目は先発右腕・ヤングに対してカウント２―２から遊ゴロ。すると１回裏に先発のベヨがヘンダーソンに先頭弾を浴びるなど３本塁打を浴びて４点を失い、３連敗中のレッドソックスは、いきなり追いかける展開になった。４点を追う３回２死二塁の２打席目は三邪飛で１０打席連続無安打。６点を追う５回２死一塁の３打席目は初球打ちも二ゴロに倒れた。７点を追う８回先頭の４打席目には、右腕のフォスターから右前安打。２０日（同２１日）の本拠地・タイガース戦以来、出場した試合では３試合ぶり、１２打席ぶりの安打となった。

外野陣の戦力が豊富なレッドソックスとあって、出場機会が限られている吉田。この日がチームの２６試合目だが、９試合は出番がなく欠場し、スタメン出場は１２試合目となった。半分以上の試合がベンチスタートとなる、難しい立場になっている。チームも勢い乗れず４連敗。先発のベロが４回途中１３安打８失点の大乱調だった。９勝１７敗の借金８となり、ア・リーグ東地区最下位に沈んでいる。