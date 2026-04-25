「短っ笑」岩田絵里奈アナ、オン眉＆金髪ヘア→最新ショットに本音ポロリ
3月末に日本テレビを退社したフリーアナウンサーの岩田絵里奈が25日、自身のインスタグラムを更新。日本テレビ系バラエティ『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜）で披露したオン眉＆金髪ヘアから、変化した最新ショットを公開した。
【写真】金髪からガラリ！最新ショットを公開した岩田絵里奈アナ
同番組では「大人のあざとい系アナウンサー」をテーマに髪色大変身を遂げた岩田アナ。スタジオでも満場一致で似合ってると大絶賛だった。この日の投稿では、金髪から黒髪に戻したオフショットを公開し、「短っ笑」と本音をつづった。
岩田アナは1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に日本テレビ入社。『シューイチ』のほか、『スッキリ』『世界まる見え！テレビ特捜部』『沸騰ワード10』『ぐるぐるナインティナイン』『カズレーザーと学ぶ。』『全国直送ニュースバラエティー SHOWチャンネル』など、多数の番組で活躍。今年3月に同局を退社した。
【写真】金髪からガラリ！最新ショットを公開した岩田絵里奈アナ
同番組では「大人のあざとい系アナウンサー」をテーマに髪色大変身を遂げた岩田アナ。スタジオでも満場一致で似合ってると大絶賛だった。この日の投稿では、金髪から黒髪に戻したオフショットを公開し、「短っ笑」と本音をつづった。
岩田アナは1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に日本テレビ入社。『シューイチ』のほか、『スッキリ』『世界まる見え！テレビ特捜部』『沸騰ワード10』『ぐるぐるナインティナイン』『カズレーザーと学ぶ。』『全国直送ニュースバラエティー SHOWチャンネル』など、多数の番組で活躍。今年3月に同局を退社した。