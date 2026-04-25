◇ア・リーグ ブルージェイズ 6―8 ガーディアンズ（2026年4月24日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が24日（日本時間25日）、本拠でのガーディアンズ戦に「7番・三塁」で先発。4試合ぶりとなる4号本塁打を含む3打数2安打1打点1四球1三振だった。

2―5で迎えた2回1死走者なしの第1打席でガーディアンズ先発のウィリアムズから4号ソロ。1ボール1ストライクからの3球目、外角寄りの97.4マイル（約156.8キロ）の直球を叩くと、センターバックスクリーンを超えるメジャー自己最長飛距離の430フィート（約131.1メートル）特大弾となった。

4回の第2打席はスイーパーに空振り三振。6回の第3打席は四球で出塁し、A・ヒメネスの左翼線適時二塁打で一塁から激走して生還した。9回先頭打者の第4打席では相手抑えのスミスから左翼フェンスの上部を直撃する単打。4試合ぶりのマルチ安打で2度生還する活躍だったが、ブルージェイズは先発投手シャーザーが3回途中7失点と炎上して敗れ、2連敗となった。

岡本は今月19日（同20日）の敵地ダイヤモンドバックス戦で16試合ぶりとなる3号ソロなど2安打3打点。その後の敵地エンゼルス3連戦は10打数1安打だった。