◆米女子プロゴルフツアー メジャー今季初戦 シェブロン選手権 第２日（２４日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、米ツアー初優勝を狙う吉田優利（エプソン）が４位で出て１バーディー、１ボギーの７２で回り、通算４アンダーの１１位で決勝ラウンド進出を決めた。

前半の１３番でボギーが先行。男子ツアーでも使われ、６８００ヤード超えの総距離やグリーンの起伏など難度が高いコースでパーを重ねる展開が続いた。後半の４番パー４で残り１７３ヤードの第２打を約３メートルに寄せて初バーディーを奪い、７２で２日目を終えた。

吉田は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「今日も朝から風が強くて、なかなかバーディーチャンスにつけられる数が少なかった。パッティングが悪くなかったけど、一筋が入らなかったのが伸ばせなかった原因かな」と振り返った。

首位のネリー・コルダ（米国）を１０打差で追う。決勝ラウンドに向けて「パッティングの転がりはいいので、ラインの読みと距離感を合わせること。明日からも（強い）風と下（芝）も柔らかいのは変わらないと思うので、長いクラブをうまく打てたらと思う。今年初のメジャーにいい状態で入ってこられた。あと２日間、しっかり上を目指していっぱい伸ばせるように頑張りたい」と見据えた。