◆米大リーグ ブルージェイズ６ー８ガーディアンズ（２４日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、４試合ぶりの４号ソロを放つなど、３打数２安打で、打率が２割２分２厘に上昇した。チームは１０安打で８点を失って敗れた。

ベテラン右腕シャーザーが初回５失点。その裏に２点を返して２−５で迎えた２回１死走者なしの１打席目に、特大の一発を放った。ガーディアンズ先発右腕ウィリアムズからカウント１−１の３球目、外角への９７・４マイル（約１５６・８キロ）直球を打つと、中堅へ真っすぐに飛んでいった。４試合ぶりの本塁打となる４号ソロは、バックスクリーン上で観戦するファンまで届くメジャー自己最長となる飛距離４３０フィート（約１３１・１メートル）、打球速度１０９・９マイル（約１７６・９キロ）の特大弾だった。

さらに２点を追う９回先頭の４打席目にも左翼フェンス直撃の安打を放って、４試合ぶりのマルチ安打となった。データサイト「Basebal Savant」によると、カブス、パドレス、メッツなど１０球団の本拠地であればサク越えとなっていた当たりだったが、あとひと伸び足りず、この日２発目とはならなかった。

岡本は開幕３、４試合目だった３月２９、３０日（同３０、３１日）に２試合連続で本塁打を放つ好発進を切ったが、その後は出場した試合では１５試合連続で本塁打なし。一時は打率も１割台になるなど苦しんでいたが、１９日（同２０日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で左中間へ１６試合ぶりのアーチとなる３号を放った。その後の２０〜２２日（同２１〜２３日）の敵地・エンゼルス３連戦ではわずか１安打と当たりが止まり、試合開始時の打率は２割７厘となっていた。