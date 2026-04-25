◆米大リーグ ドジャース―カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・カブス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。試合前、ロバーツ監督が会見し、カブス２戦目となる２５日（同２６日）に登板を予定する佐々木朗希投手について言及した。

今季は開幕から先発ローテーションとして４登板。だが０勝２敗、防御率６・１１。ローテの中では唯一、未勝利で、クオリティー・スタート（６回以上自責３以下）も記録できていない。指揮官は「朗希に関しては、まだ進行中の段階だ。いくつかの改善は見られているので、彼にも次の一歩を踏み出してほしい」と求めた。

また、サイヤング賞２度を誇る左腕・スネルが左肩の炎症で離脱していたが、マイナーでの調整登板をへて来月中にも復帰する見込み。厳しい立場となりうるが、指揮官は「誰かがロースターに戻ってくるからといって、朗希やエメットを（特別な目で）見ることはない。全くない。状況は変わりうるものだから、私はそれらを切り離して考えている」とした。

佐々木は翌２５日（同２６日）に今季５度目の登板に臨む。くしくも、自身のボブルヘッドデーに重なっており、“主役”として鈴木誠也らを擁するカブス打線に挑む。