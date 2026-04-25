CASETiFY『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』コレクションが新登場
スマートフォンケースやテックアクセサリーの人気ブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」より、新たに『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のコレクションが登場だ。映画の公開に合わせ、マンダロリアンのグローグーの伝説的な絆を称えた、銀河を感じさせる「The Mandalorian(TM)」コレクションが発売されている。
CASETiFYの特徴である高い耐久性を備えた本コレクションは、ベスカーにインスパイアされたデザインが特徴。アウター・リムの無骨でインダストリアルな質感を、愛らしいグローグーのモチーフと絶妙なバランスで融合させた。スマホケースからテックアクセサリーまで、スター・ウォーズの銀河を現代のデジタルライフスタイルにシームレスに繋ぐ、ファン必見のラインナップを展開。カスタム スマホケース
Grogu Custom Case
- テキストカスタマイズ可能
- カスタマイズ詳細： 最大5～9文字まで入力可能
・The Mandalorian(TM) and Grogu Custom Case
- テキストカスタマイズ可能
・価格
6,050円（税込）～
・展開デザイン
- The Mandalorian(TM) and Grogu Stickermania Case
- This is the Way Symbol Case
- Grogu Pattern Case
- Beskar Ingot Case
- The Mandalorian(TM) Helmet Case
・価格
6,050円（税込）～
・MagSafe対応
・展開デザイン
- This Is The Way Symbol
- Grogu
- The Mandalorian(TM) and Grogu Stickermania Symbol Pattern
・価格
6,050円（税込）
・MagSafe対応
・展開デザイン
- The Mandalorian(TM) Helmet
- Silver Beskar
- This Is The Way Symbol
・価格
6,050円（税込）
・対応機種
Apple AirPods Pro / Pro 2
・価格
10,560円（税込）
※価格は「Grogu コレクティブル AirPods ケース」単体のものです。画像のスマホケースおよびSnappy(TM) MagSafe ウォレットは含まれません。
CASETiFY公式オンラインストアにて2026年4月23日より発売中。CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店でも。