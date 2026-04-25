レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈「見よう見まね」有名店のハンバーグ再現「クオリティすごい」「めちゃくちゃ美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/25】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。ハンバーグ作りの様子を公開した。
【写真】人気芸人の43歳美人妻「クオリティすごい」有名店のハンバーグ再現
住谷は「見よう見まねで作ってる」とInstagramで見かけたという有名ハンバーグレストランのメニューを再現する様子の動画を投稿。ラップに広げたひき肉で、なめらかなポテトサラダを包み、フライパンで焼く過程が収められている。焼く前には「ポテサラはみ出してる 大丈夫かなぁ？」と心配しつつも、肉の表面には綺麗な焼き色が。また、ふっくらとした完成間近の段階を公開し「かなりポテサラはみ出てるけど 胃に入ればなんとかいけそう」とつづった。ハンバーグだけでなく「玉ねぎソースも」とみじん切りの玉ねぎが入ったソースを煮詰める様子も披露している。
この投稿に、ファンからは「これは食べたいやつ」「めちゃくちゃ美味しそう」「ソースまで作るなんて尊敬する」「クオリティすごい」などの声が上がっている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の43歳美人妻「クオリティすごい」有名店のハンバーグ再現
◆住谷杏奈、ハンバーグ作りの様子披露
住谷は「見よう見まねで作ってる」とInstagramで見かけたという有名ハンバーグレストランのメニューを再現する様子の動画を投稿。ラップに広げたひき肉で、なめらかなポテトサラダを包み、フライパンで焼く過程が収められている。焼く前には「ポテサラはみ出してる 大丈夫かなぁ？」と心配しつつも、肉の表面には綺麗な焼き色が。また、ふっくらとした完成間近の段階を公開し「かなりポテサラはみ出てるけど 胃に入ればなんとかいけそう」とつづった。ハンバーグだけでなく「玉ねぎソースも」とみじん切りの玉ねぎが入ったソースを煮詰める様子も披露している。
◆住谷杏奈の投稿に「クオリティすごい」の声
この投稿に、ファンからは「これは食べたいやつ」「めちゃくちゃ美味しそう」「ソースまで作るなんて尊敬する」「クオリティすごい」などの声が上がっている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
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