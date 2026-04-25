弁才天の抹茶スイーツ新作♡香り広がる上質和菓子3種登場

季節の移ろいを感じる和菓子に、今だけの特別な抹茶フレーバーが登場♡和菓子ブランド弁才天より、高級抹茶を贅沢に使用した新作3商品が発売されました。香り・味わい・見た目すべてにこだわり抜いたラインナップは、抹茶好きにはたまらない魅力。新緑の季節にぴったりな、上品で奥深い味わいを堪能してみてください♪

高級抹茶“宮の森”の魅力

今回のシリーズに使用されているのは、名古屋の老舗お茶専門店妙香園の高級抹茶“宮の森”。豊かな香りと上品な旨み、ほのかな苦味が絶妙に調和し、和菓子の甘さを引き立てるバランスが特長です。

素材の質にこだわる弁才天ならではの繊細な仕立てで、抹茶本来の魅力をしっかりと感じられるシリーズに仕上がっています。

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抹茶を楽しむ贅沢3種

抹茶砂利餅



人気の砂利餅シリーズに抹茶フレーバーが登場。口に入れた瞬間、芳醇な抹茶の香りが広がり、“ジャリッ”とした独特の食感がクセになる一品です。

わっぱもち 抹茶



小ぶりなわっぱに美しく収められた餅スイーツ。やわらかく伸びのあるお餅に、こしあんとかのこ豆を重ね、抹茶の深みを何層にも感じられる上品な味わいです。

抹茶いちご大福



人気No.1のいちご大福を抹茶仕立てに。白餡に抹茶を練り込み、濃厚で香り高い餡に仕上げています。甘酸っぱいいちごとのバランスが絶妙で、ひと口ごとに豊かな余韻が広がります。

細部までこだわる上質和菓子

素材選びから仕上げまで丁寧に作られた今回のシリーズは、見た目の美しさも魅力のひとつ。仕上げにあしらわれた抹茶の彩りが、より一層上品さを引き立てます。

自分へのご褒美にはもちろん、手土産やギフトにもぴったりな和スイーツです♡

季節を味わう抹茶の贅沢時間

抹茶の奥深い味わいをさまざまな形で楽しめる弁才天の新シリーズ。ひとつひとつに丁寧なこだわりが詰まった和菓子は、日常にささやかな特別感を添えてくれます。

新緑の季節にぴったりの上質な甘味で、ほっと心ほどけるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡