世の中には、知っている人だけが得をする「裏技」のような話が溢れています。「世帯分離をして親を非課税世帯にすれば、介護費用が劇的に安くなる」66歳のユウスケさん（仮名）も、数年前まではその「裏技」を使いこなした気になっていた一人でした。しかし介護現場は、そんな「にわか困窮者」を許容するほど甘くありません。真に支援を必要とする人々のための椅子を奪おうとしたツケとは。

世帯分離はちょっとした裏技のつもりだった…

ユウスケさんが世帯分離を行ったのは、89歳の母との同居を始めた5年前のことです。「同じ屋根の下にいても、生計が別なら世帯はわけられる」という知識をネットで仕入れ、役所の窓口で手続きを済ませました。

狙いどおり、母は「住民税非課税世帯」となり、自治体からは数々の恩恵が舞い込みました。無料のゴミ袋引換券、インフルエンザワクチンの公費助成、そして数回にわたる「物価高騰対策」の現金給付金……。

「役所から届くピンク色の封筒（給付金の案内）を開くたび、ちょっとしたお小遣いをもらっているような気分でした」

「通帳のコピー」を突き返された日

しかし、その「裏技」は、母に認知症の兆候が現れ、特別養護老人ホーム（特養）への入居を申し込んだ際に崩壊します。

ユウスケさんが頼りにしていたのは、非課税世帯なら施設での食費や居住費が数万円単位で安くなる「補足給付」という制度です。しかし、窓口で提示されたのは、所得証明ではなく「母の全口座の預貯金残高」の開示でした。

厚生労働省は、介護保険制度の公平性を保つため、2021年（令和3年）から施設入居時の食費・居住費の補助（補足給付）の判定基準を大幅に厳格化しました。ここで重要視されるのは「所得」ではなく、「預貯金等の資産」です。母の口座には、亡き父が残した生命保険金900万円と貯金600万円がありました。

「非課税世帯だから安くなるんですよね？」と問いかけるユウスケさんに、担当者は事務的に答えました。

「住民税がゼロでも、資産が500万円（単身の場合の基準例）を超えている方は、一般の方と同じ全額負担です」

補足給付（特定入所者介護サービス費）の資産限度額（単身）

第1段階：預貯金等 1,000万円以下

第2段階：預貯金等 650万円以下

第3段階の1：預貯金等 550万円以下

第3段階の2：預貯金等 500万円以下

第4段階（補助なし）：住民税課税世帯、または資産が上記を超える場合

制度の本来の趣旨である「貯金も所得もなにもない人のための救済」という枠組みから、ユウスケさんの母は、その資産額ゆえに弾き出されたのです。

月24万円の請求書

特養の入居待ちが続くなか、背に腹は代えられず入居させた「民間介護付有料老人ホーム」の費用は月額24万円。母の年金12万円を差し引いた、月12万円の赤字。これを埋めるのは、母の口座の1,500万円です。

「1,500万円なんて、月12万円ずつ切り崩せば10年で消えます。母が100歳まで生きれば、私の貯金を崩さなければなりません。非課税世帯になれば月数万円で済むと皮算用していた自分を殴りたい」

さらに追い打ちをかけたのは、世帯分離によるデメリットでした。世帯が別になったことで、母の介護費用とユウスケさんの医療費を合算して「高額療養費」の還付を受ける道も閉ざされていたのです。

「非課税世帯になんてならなければよかった……」ユウスケさんはいま、激しく後悔しています。

「にわか困窮」が招く、最悪のコストパフォーマンス

ユウスケさんの事例からは、セーフティネットの本来の境界線を無視したリスクがみえてきます。

〇「資産」は嘘をつけない：高齢者世帯の資産保有額は二極化しています。国は限られた財源を「本当になにもない層」に集中させるため、マイナンバー等を活用した資産調査を厳格化しています。

〇「得する制度」を見誤る：年数万円の給付金のために、月十数万円の補助（補足給付）を失うリスクを冒す必要はありません。

〇「生活防衛」の履き違え：本当の防衛とは、制度を裏口から利用することではなく、正当な枠組みのなかで「いつ、いくら必要か」を直視することでしょう。

いま、あなたの目の前にある「お得な制度」は、本当にあなたのために用意された椅子でしょうか？ その椅子に座ると、あとから別の請求書が届くかもしれません。