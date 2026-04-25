◆米大リーグ ホワイトソックス―ナショナルズ（２４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ナショナルズ戦に「３番・一塁」でスタメン出場し、４回にこの時点で両リーグトップタイのアルバレス（アストロズ）の１１本塁打に並んだが、２打席連続本塁打が期待された６回１死二塁の３打席目は、３ボールとなったところで申告敬遠で勝負を避けられ、本拠地からはブーイングが送られた。

初回の１打席目はオープナーとして登板した左腕のプーリンの前に空振り三振に倒れた村上。だが、１点を追う４回１死走者なしの２打席目には、１５〜１７年に巨人でプレーしたマイコラスから中堅右へ同点のソロを放った。カウント１ボール、２ストライクから４球目の外角低め８８・０マイル（約１４１・６キロ）チェンジアップを体勢を少し崩されながらもすくい上げるようにはじき返すと、飛距離４１５フィート（約１２７メートル）、打球速度１０４・０マイル（約１６７・４キロ）、打球角度３３度で同点の１１号ソロを運んだ。

１―３となった６回１死二塁の３打席目。村上を迎えたところでマウンドは右腕のマイコラスから左腕のラブレディーにスイッチされた。２ボールからの３球目はストライク判定も、村上がチャレンジしてＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）でボールに覆り、そのままナショナルズベンチは申告敬遠を指示した。