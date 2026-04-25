3児の母・川崎希「歯がはじめて抜けた」娘の姿公開「複雑そうな表情が可愛い」「ほっこり」の声
【モデルプレス＝2026/04/25】タレントの川崎希が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。歯が抜けた娘の姿を公開した。
【写真】38歳3児のママタレ「ほっこり」歯が初めて抜けた娘の姿公開
川崎は「sisterの歯がはじめて抜けたよ〜」と娘の歯が抜けたことを報告し、真っ赤な洋服を着用した娘のソロショットを投稿。下の前歯が抜け、やや苦い表情でカメラを見つめる姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「成長を感じてほっこり」「複雑そうな表情が可愛い」「歯並びが綺麗」「癒されました」「貴重なショットですね」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳3児のママタレ「ほっこり」歯が初めて抜けた娘の姿公開
◆川崎希、歯が抜けた娘の姿披露
川崎は「sisterの歯がはじめて抜けたよ〜」と娘の歯が抜けたことを報告し、真っ赤な洋服を着用した娘のソロショットを投稿。下の前歯が抜け、やや苦い表情でカメラを見つめる姿が収められている。
◆川崎希の投稿に「歯並びが綺麗」の声
この投稿に、ファンからは「成長を感じてほっこり」「複雑そうな表情が可愛い」「歯並びが綺麗」「癒されました」「貴重なショットですね」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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