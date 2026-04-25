「ドジャース−カブス」（２４日、ロサンゼルス）

試合前にカブスのマイケル・コンフォート外野手にチャンピオンリングが贈呈された。

野手陣が集まり、ドジャースのゴールドユニとキャップが用意され、ベッツが手渡すと嬉しそうに笑みを浮かべたコンフォート。チャンピオンリングを指にはめ、歓喜の表情で集合写真に収まった。

コンフォートは２４年オフにドジャースと１年１７００万ドル（約２６億円）で合意し、正左翼手、打線の中軸として期待されたが、１３８試合で打率・１９９、１２本塁打、３６打点、ＯＰＳ・６３８と精彩を欠いた。規定打席には到達できず、シーズン４５０打席以上に立った打者の中ではメジャー全体ワーストの打率だった。

ワールドシリーズ連覇の一員となったが、ポストシーズンでは登録メンバーから外れ、プレーすることはなかった。シーズン終了後にＦＡとなり、２月末にカブスとマイナー契約で合意。鈴木誠也外野手の負傷により、開幕前にメジャーに昇格した。ここまで限られた出場機会の中でも打率・３０４をマークしている。