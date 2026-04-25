藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）に先勝して迎えた第84期名人戦7番勝負第2局は25日午前9時、青森市「ホテル青森」で1日目が始まった。先手・藤井が自然に飛先の歩を2度、角道を開けた6手目、糸谷が変化球を投じた。糸谷は角道を開け、左金を上がった後に今度は左銀を上がった。

藤井に飛先の歩の交換を誘っていた。わずか1分の考慮時間に事前に手配した作戦と読み解けた。

「毎局新しい構想と、人間の粘りを見せていけたら」。第1局終局後、そう語った糸谷。第1局は初手から2手連続、1筋の歩を突いた。20年度棋王戦以来のタイトル戦登場。1937年、「南禅寺の決戦」で木村義雄十四世名人相手に2手目、端歩を突いた阪田三吉を連想させた。そして第2局、糸谷は再び「新しい構想」を盤上に示した。

この6手目は森信雄七段門下の弟弟子・千田翔太八段が初めて指した。17年1月の新人王戦で採用して勝利。以来9年余りで女流を合わせて4例しか指されていない。

早くも定跡を外れた力戦に入り、藤井は7手目にもかかわらず4分考慮。さらに11手目には40分と小刻みに時間を使った。午前10時、両者におやつが提供され、藤井は「紅玉丸ごとタルトタタン」とアイス米糀カフェオレ、糸谷は「紅玉丸ごとタルトタタン」とハワイアン塩キャラメルラテ。