「ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ応援感謝パレード」（２５日、日本橋）

メダルラッシュに沸いたミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックの選手らによるパレードが行われ、フィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルに輝いた“りくりゅう”の三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝ら１１９人が参加し、大通りを練り歩いた。沿道には役５万人の観衆がつめかけた。冬季大会の選手団パレードは初めて。

パレードでは“りくりゅう”と“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組のリフト競演も実現。五輪の閉会式でも豪快なリフトを披露していた“りくりゅう”だったが、この日も三井本館前で木原が力強く三浦を持ち上げて、沿道に詰めかけた観衆からも驚きの声があがり、スマホを構えて写真撮影。一緒に歩いていた選手たちも笑顔で見上げていた。三浦は「私は身長が小さいので奥の方まで見られない。リフトをしてもらってみんなの目に映ると思った」と理由を明かし、木原も「ペアを知っていただきたい思いがあるので、これがペアの入り口になればと思った」と語った。

初の冬季大会の選手団パレードとなったことには、三浦は「たくさんの方に“りくりゅう”と名前を呼んでいただけて、思いこみ上げてしまって泣きそうになった」とし、木原は「幸せな気持ちになった」と実感を込めた。

特に“りくりゅう”人気は凄まじく、悲鳴にも似た歓声が上がり、人が詰めかけ、警備員が柵を抑えて必死に制止し「押さないでください！！」と呼びかけていた。