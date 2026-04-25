「ロイヤルズ６−３エンゼルス」（２４日、カンザスシティ）

エンゼルスの菊池雄星投手が先発し、四回にまさかの一挙５失点を喫した。最終的に５回５失点でＫＯされ、今季初勝利はならず３敗目を喫した。

立ち上がりを三者凡退に抑えた菊池。二回１死から四球を与えて初めての走者を許すも、後続を落ち着いて打ち取った。三回も三者凡退に抑えるノーヒットピッチング。だが四回に悪夢が待っていた。

先頭のウィットＪｒ．にこの試合初安打となる二塁打を浴びるとリズムが乱れた。ライトゴロ間に先制点を失うと、ここから怒涛の４連打を許して一挙５失点となってしまった。マウンドでぼうぜんの表情を浮かべた。

五回は三者凡退に抑え、この回限りでマウンドを降りた菊池。結果的に四回に浴びた５安打がすべてとなり、悔やまれる１イニングとなった。

菊池は開幕から打ち込まれるゲームが続いたが、前回登板のパドレス戦で６回無失点の快投。今季初めてクオリティースタートを達成したが、打線の援護がなく今季初勝利はならなかった。

この日も勝利には届かず、チームが敗れたため３敗目を喫した菊池。防御率は６・２１まで悪化してしまった。