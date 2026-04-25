佐藤恵允は直近4戦4発で首位追走の原動力に…鋭さ増すFC東京の右サイド「“切り替え”はチャンス」
[4.24 J1百年構想リーグ第12節 FC東京 2-5 水戸 味スタ]
上位追走の原動力となっている。2位・FC東京のMF佐藤恵允はチーム2点目を挙げて2試合連続ゴール。直近4試合で4ゴールを記録した。首位・鹿島アントラーズとの勝ち点差は6ポイントをキープ。「鹿島にプレッシャーを与えるためだけを考えてやっていた」と力を込めた。
とにかく動きを止めない。縦横無尽にピッチ内で顔を出し続け、大量5得点のうち3ゴールに関与していた。自身のゴールは前半43分。右サイドで相手にプレスを仕掛けると、相手GKへのパスに圧をかけた。さらにFW佐藤龍之介のプレスでボールがこぼれると、足を止めずにゴール前に詰めたのは佐藤恵。左足でゴールに叩き込んだ。
「あれは龍が来てくれたので。おれ一人じゃ絶対に取れなかった点。チームの切り替えの意識と、ハイプレスの意識があったからこその点だと思う」(佐藤恵)
右サイドではDF室屋成とのコンビネーションに磨きがかかる。「攻撃でも守備でも信頼し合っているので」。この試合でも2人は好連係を何度も見せた。前半11分には後方から佐藤恵に預けた室屋が右サイドの最前線へ。佐藤恵はヒアンを中継して綺麗な三角パスで室屋のチャンスを演出した。「攻撃はどっちかが絶対に背後を取って、どっちかがバランスとして中間位置を取る。どっちも走力があるので、背後に抜けたら使ってあげる」。佐藤恵のゴールシーンも、DFアレクサンダー・ショルツからのパスを室屋が収めた時点で、すでに佐藤恵が右サイドの裏に走り込んでいた。
明治大で培った三原則の“球際、切り替え、運動量”には「負けない自信がある」と胸を張りつつ、決定機の匂いを嗅ぎつけるのは持ち前の感覚だ。「奪われたときがチャンスだと思っている。相手も油断しているし、切り替えで他の選手より足が伸びるので。相手もそれを来るとは思っていないから、その切り替えはチャンスだと思って早くやっているかも」。目の前のチャンスを掴み取るまで足は止めない。フィールドプレーヤーではショルツ、室屋に次ぐプレータイムでチームに欠かせない選手となっている。
後半戦に突入している百年構想リーグで、首位・鹿島を追走する。今節の大量得点には「得失点という意味でも最後に優勝を分ける要因になりかねない。1点でも多く決めないといけない」と手応えを語りつつ、2失点には「すごく悔やまれる」と思いをにじませる。
「おれらは勝つことしかできないし、得失点をひとつでもプラスに持っていくことが大事になる。それがプレッシャーになるし、絶対にどこかでチャンスが来る。そのチャンスを掴めるように、ここからひとつも落とせないので。やっていきたい」
得点やアシストだけでなく、自身の役割を守備と掲げる。「サイドハーフで出ている以上は守備が大事。鹿島は失点しないので。失点しなきゃ負けないし、いまはみんな得点を取れる自信もある。チームとして失点しないようにしていきたい」。シーズン終盤まで足を止めることなく、首位を追い抜いていくつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
上位追走の原動力となっている。2位・FC東京のMF佐藤恵允はチーム2点目を挙げて2試合連続ゴール。直近4試合で4ゴールを記録した。首位・鹿島アントラーズとの勝ち点差は6ポイントをキープ。「鹿島にプレッシャーを与えるためだけを考えてやっていた」と力を込めた。
とにかく動きを止めない。縦横無尽にピッチ内で顔を出し続け、大量5得点のうち3ゴールに関与していた。自身のゴールは前半43分。右サイドで相手にプレスを仕掛けると、相手GKへのパスに圧をかけた。さらにFW佐藤龍之介のプレスでボールがこぼれると、足を止めずにゴール前に詰めたのは佐藤恵。左足でゴールに叩き込んだ。
右サイドではDF室屋成とのコンビネーションに磨きがかかる。「攻撃でも守備でも信頼し合っているので」。この試合でも2人は好連係を何度も見せた。前半11分には後方から佐藤恵に預けた室屋が右サイドの最前線へ。佐藤恵はヒアンを中継して綺麗な三角パスで室屋のチャンスを演出した。「攻撃はどっちかが絶対に背後を取って、どっちかがバランスとして中間位置を取る。どっちも走力があるので、背後に抜けたら使ってあげる」。佐藤恵のゴールシーンも、DFアレクサンダー・ショルツからのパスを室屋が収めた時点で、すでに佐藤恵が右サイドの裏に走り込んでいた。
明治大で培った三原則の“球際、切り替え、運動量”には「負けない自信がある」と胸を張りつつ、決定機の匂いを嗅ぎつけるのは持ち前の感覚だ。「奪われたときがチャンスだと思っている。相手も油断しているし、切り替えで他の選手より足が伸びるので。相手もそれを来るとは思っていないから、その切り替えはチャンスだと思って早くやっているかも」。目の前のチャンスを掴み取るまで足は止めない。フィールドプレーヤーではショルツ、室屋に次ぐプレータイムでチームに欠かせない選手となっている。
後半戦に突入している百年構想リーグで、首位・鹿島を追走する。今節の大量得点には「得失点という意味でも最後に優勝を分ける要因になりかねない。1点でも多く決めないといけない」と手応えを語りつつ、2失点には「すごく悔やまれる」と思いをにじませる。
「おれらは勝つことしかできないし、得失点をひとつでもプラスに持っていくことが大事になる。それがプレッシャーになるし、絶対にどこかでチャンスが来る。そのチャンスを掴めるように、ここからひとつも落とせないので。やっていきたい」
得点やアシストだけでなく、自身の役割を守備と掲げる。「サイドハーフで出ている以上は守備が大事。鹿島は失点しないので。失点しなきゃ負けないし、いまはみんな得点を取れる自信もある。チームとして失点しないようにしていきたい」。シーズン終盤まで足を止めることなく、首位を追い抜いていくつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
— FC東京【公式】 #東京が熱狂 (@fctokyoofficial) April 24, 2026
' #TokyoMito#佐藤恵允 選手の鋭い嗅覚が実った逆転弾!!⚡
こぼれ球を見逃さず、試合をひっくり返す一撃を叩き込む!!#fctokyo #tokyo#明治安田J1百年構想リーグ pic.twitter.com/qfwQRTpZ5u