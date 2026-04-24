ファッションプライズ「LVMH Young Fashion Designers Prize（以下、LVMHプライズ）」が、2026年度のファイナリスト9組を発表した。セミファイナリストに選出されていた「シュタイン（ssstein）」の浅川喜一朗と「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」の小塚信哉は、惜しくも最終選考への進出を逃した。

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第13回となる今回は、世界100ヶ国以上から過去最多となる2400人を超える応募があった。3月4日・5日にパリのサマリテーヌで開催されたショールームを経て、米発ブランド「コリーン アレン（COLLEEN ALLEN）」や、ベルギーの注目株「ジュリー ケーゲルス（JULIE KEGELS）」、そしてプライズ史上初となるケニア発の「ヨシタ 1967（YOSHITA 1967）」など、9組が最終候補に絞られた。

審査員には、ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）やマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）らに加え、今回から新たに「プロエンザ スクーラー（Proenza Schouler）」のジャック・マッコロー（Jack McCollough）とラザロ・ヘルナンデス（Lazaro Hernandez）らが参加。日本からは「ケンゾー（KENZO）」のアーティスティックディレクター NIGO®も引き続き名を連ねている。

グランプリ、カール・ラガーフェルド賞、そして今大会から新設された「サヴォアフェール賞（Savoir-Faire Prize）」の受賞者は、9月4日にフォンダシオン ルイ・ヴィトンで開催される決勝大会で決定する。