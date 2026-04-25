〈「セルフ人体実験で足や腕に」「猫に引っかかれる程度の…」お腹にシャンデリアのようなデザイン、全身タトゥーの女性彫り師が明かす「タトゥーにハマった瞬間」〉から続く

ビビッドな派手髪にオーバーオール。ポップなファッションに身を包むZ世代のアラレさんはカラータトゥーを得意とする彫り師だ。TikTokとインスタグラムのフォロワーは合計で5.8万人。最も再生されているインスタグラムのリール動画は1900万回再生を超えている。

【画像】「左頬にティラノ、右頬にトラバサミ…」顔、首、腕、お腹の全身にびっしりタトゥーが刻まれたアラレさんのグラビア写真を全部見る

彼女のかわいい個性的なタトゥーは若い世代の心をつかみ、香港から予約するお客さんもいるという。そのSNS活動とタトゥーのある生活について話を聞いた。



アラレさん

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1900万回以上再生されるリール動画

――なぜ「アラレ」という名前をつけたのでしょうか。

アラレ 見習いの途中で彫り師名を決める必要があったんですけど、当時の師匠から「（Dr.スランプの）アラレちゃんみたいだよね」って言われて。オーバーオールの服をよく着ていたのでしっくりきたんでしょうね。それから「アラレ」という名前を名乗り始めました。

同じくらいの時期にSNSも始めたんですよ。カラータトゥーを彫りたいと思っていたので、それが伝わる見た目にしようと思って。たまにやっていた派手髪を前面に出してSNSを始めました。

――顔出しの発信に抵抗感はありませんでしたか。

アラレ 同世代の子もいきなり動画投稿を始めていたりするので、全然違和感はなかったですね。撮影もひとりでスマホに向かって独り言みたいに話しているので、あまり緊張感はなかったです。

――最初に始めたSNSは？

アラレ Threadsだったと思います。「名古屋近くて今年中にTATTOO彫りたい人〜❣️🙋‍♀️私はカラータトゥーが得意です！🌈」と投稿したら100件以上のいいねがつきました。

「お願いします」「DM送っていいですか？」というコメントも多くて。その勢いでTikTokも始めたんですよ。徐々にカラータトゥーの投稿を増やして、お客さんも増えていきました。

――これまでに反響があった投稿はどういうものですか。

アラレ 一番反響があったのが、インスタのリール動画です。「顔に絵を描いて失敗する」という海外の動画のパロディなんですけど、フォロワーがドンッと増えました。もう少しで2000万回に届きそうなくらい。あとは、左頬にトラバサミのタトゥーを入れた報告動画も900万回くらい再生されています。

SNSきっかけで来てくれる方のほとんどが県外のお客さんで。沖縄からわざわざ来てくれた方もいましたし、香港から予約してくれる方もいます。見た目が奇抜ではない人もきますね。例えばサラリーマンの方や看護師、保育士さんなどいろんな職業の方が来ます。多くの方は職場では隠れる場所に、とご希望されることが多いですね。

お客さんに「今は入れないほうがいい」と伝えることも

――立場上、彫りたいけど彫れないみたいな方もいるんですか。

アラレ コメントには「周りから反対されてタトゥーを入れられない」という声も届きますね。自分の好きなことを選べるようになったらなと思っています。

ただ、その場の勢いやノリだけで入れてしまうのはおすすめしていなくて。彫り師としてお客さんに「今は入れないほうがいい」と伝えることもあります。

一度きりのものだからこそ、迷いや不安があるといけないので簡単にはすすめないですね。その場の勢いやノリだけで入れてしまうのはおすすめしないです。納得のいくタトゥーを、後悔のない形で選択してほしいと思っているからです。

――再生回数が大きくなると嫌なコメントもつきませんか。

アラレ 変なコメントをつけられることもあるんですけど、スッと閉じて、あまり見ないようにしています。あとは、アルゴリズムが投稿をもっと拡散してくれることを祈っています。拡散がきっかけで新しくファンになってくれる方もいるので、気にしなければ大丈夫です。

――日常生活で不便なことはありますか。

アラレ 以前名古屋の大須で働いてた時、昼休憩で仕事着のアラレちゃんのコスプレのままご飯屋さんを探しに行ったことがあるんですよ。タトゥーを隠していなかったので、すれ違い様に「え、ヤバイ」と言われたことはありました。でも、タトゥーに限らず悪口を言う人はどこにでもいるんですよね。「そういう人と出会っちゃったな」「苦手な方なんだな」と思いました。

タトゥーへの見方はまだ変化の途中にあると思っていて、私はその橋渡しができたらと思っています。だから場に応じた配慮は大切にしつつ、自分らしくいることも忘れないようにしています。自分が行くお店はタトゥーを入れていて大丈夫か事前にチェックして、他の方に迷惑をかけないように気をつけています。

あとは、冠婚葬祭もそうですね。タトゥーもそうですが、メイクが派手なのも場に合わないことが多いです。事前に主催している人に連絡を取って、OKだったら行くようにしています。

今後の楽しみは背中から腰にかけて入れる大きなタトゥー

――いっぱいタトゥーを彫られていますよね。その中で思い入れのある作品ってありますか。

アラレ 一つひとつのタトゥーに思い出があって、全部好きです。体の一部になっているので自分の歴史でもありますよね。

タトゥーはずっと身につけていられるアートの一つです。でも同時に、入れることに覚悟もいります。自分の人生や信念を刻む行為で、切り離せない存在です。

「自分にとって何が大切か」「どんなシンボルが自分の人生を表すか」。そういうことを考えながら彫るのが、タトゥーの一番深い楽しみ方だと思っています。

――顔に入れているのはどんなタトゥーなんですか。

アラレ 左頬がティラノサウルスのタトゥーです。「ジュラシック・パーク」が好きなんですよ。映画を見ていて「顔の輪郭にピッタリはまるじゃん！」と思って入れました。

逆側に入れているのがトラバサミ。殺人鬼が人々を誘拐して密室でゲームをさせる「SAW」という映画があるんですが、顎を砕く拷問機具として逆トラバサミが出てきます。「それいいじゃん！」と思って頬に入れました。

――アラレさんの彫っているデザインとは方向性が異なりますね。

アラレ ホラー映画やゾンビ映画が好きなんですよね。描くのはリボンみたいなかわいいものばかりなんですが、普段の趣味は男の子っぽいかもしれないです。

――ちなみに、彫っていて一番痛かったのはどこですか。

アラレ 皮膚の薄い二の腕の内側ですね。個人差があるのであくまでも私の場合ですが、彫ってもらっている時に「帰りたい！」と何回も思いました（笑）。お腹の時とは全然違う痛みで、部位によってこんなに差があるんだと実感しました。でも、逆側の腕の内側は空いているので、また痛みに耐えることになると思います。

――今後もタトゥーは入れ続ける予定ですか。

アラレ 身体の裏側が空いているので、今年は背中から腰にかけてカラータトゥーを入れてもらいます。予約を取るのに1年待ちのレジェンド彫り師さんに。彫るタトゥーはお任せで、自分が好きな大きな絵を買うようなイメージです。彫り師として勉強できることも多いと思うのでとても楽しみです。

――今のお客さんを見ていて、タトゥーの広まりを感じますか。

アラレ 本当に感じます。サラリーマンの方も看護師さんも保育士さんも来てくれる。タトゥーってもう「特別な人のもの」じゃなくて、普通に身近な文化になってきているんだなって。私の発信がその一歩になれていたら、すごくうれしいですね。

写真＝松本輝一／文藝春秋

（中 たんぺい）