「安いのに結構やるじゃん」「コスパ抜群！」機能的な100均の200円ライト

今回ご紹介するのはダイソーのライト。安くてクオリティの高いものが数多く販売されていますが、その中でもひときわコスパのいい商品を発見しました！220円（税込）なのに置いても、手持ちでも使用可能。さらにライトも2種類あって、シーンに合わせて使い分けができるんです。さっそくチェックしていきましょう♪

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商品情報

商品名：手持ちライト（グレー）

価格：￥220（税込）

必要電池：単3形乾電池×3本

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480593647

ほんとに200円？！ダイソーで見つけた優秀ライト

ダイソーの電気小物売り場で気になるアイテムを発見！220円（税込）とお手頃価格ながら、なにやら2WAYで使えるライトのようです。

その名も『手持ちライト（グレー）』。アウトドアから防災まで、幅広く役立ってくれそうなので購入してきました。

デザインは非常にシンプル。落ち着いたグレーカラーで家にも置きやすく、アウトドア先でも活躍してくれそうです。

手軽に持ち運べるサイズ感なので、防災グッズとしてもおすすめです。

電池ボックスは背面にあり、カバーを外すには工具が必要です。また、使用電池は単3形乾電池が3本なので、すぐに使用したい場合は併せて用意しておくといいですよ！

お値段以上の明るさに感動！ひとつはもっておきたい小型家電

『手持ちライト（グレー）』の表側には、大きめのCOBライト。立てて使うとぼんやりと周りを明るくする力があります。

ワンルームなら部屋全体をふんわりと照らすほどの光量で、近づければ読み書きも可能ですよ！

ボタンは持ち手についていて、COBライト→LEDライト→オフの順番。

LEDライトは小さめですが、見た目以上に力強い明るさ。光の色はやや黄色がかっていて眩しすぎず、温かみや安心感があります。

意外にも広範囲まで光が届くので、夜のお散歩やキャンプ場のトイレまでの移動など、持っていると安心です。

今回はダイソーで購入した『手持ちライト（グレー）』をご紹介しました。置いても、持っても使えるアイテムで、ライトも2種類とお値段以上のクオリティ。

ひとつ持っていれば何かと活躍してくれるので、気になる方はぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。