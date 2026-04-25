速攻売り切れちゃうヤツだわ…「なんとなく散らかる…」を防止！伸縮できる100均収納グッズ
商品情報
商品名：伸縮式引出し整理整頓仕切板
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：31.5cm〜53cm×9cm×4.5cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480698809
これは速攻売り切れそう！ダイソーの便利な収納グッズをチェック
なんとなく散らかる引き出しをどうにかしたい…そんな小さなストレスを、たった￥220（税込）で解消してくれるアイテムをダイソーで発見しました。
それがこの『伸縮式引出し整理整頓仕切板』です。
最大の魅力は、なんといっても無段階で伸縮できること。左右に軽く引っ張るだけでスルスルとサイズが変わり、引き出しの幅や奥行きにぴったりフィットします。
あと少しだけ長さが足りない…というプチストレスがないのは嬉しいポイントです。
もう散らからない！ダイソーの『伸縮式引出し整理整頓仕切板』
さらに便利なのが、固定不要の据え置きタイプであること。シールやネジを使わずに設置できるので、気軽に位置を変えられるのが魅力です。
収納するものが変わったときも、仕切りをサッと動かすだけでレイアウト変更が完了。完璧に固定しないからこそ、ライフスタイルの変化にも柔軟に対応してくれます。
実際に使ってみると、仕切りのない広い引き出しで大活躍。
コスメや衣類、キッチンツール、ストック品など、つい混ざりがちなアイテムもきちんとエリア分けできて、整った状態をキープできます。
引き出しを開けるたびに中身が動く…という地味なストレスから解放されるのは、想像以上に快適です。
今回はダイソーの『伸縮式引出し整理整頓仕切板』をご紹介しました。
注意点として、引き出しの側面が斜めになっているタイプだと、端がやや浮いてしまい安定しにくい場合も。できれば垂直な壁面の引き出しで使うのがおすすめです。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。