200円でやってくれた！「おしゃれじゃない」「スポーツ感凄い」を払拭する100均お得商品

サンバイザーは涼しさに優れる反面、どうしてもスポーツ感や作業着感があっておしゃれさに欠けるイメージ…。ですが、ダイソーからおしゃれに使えるサンバイザーが登場しました！機能性は保持したまま、都会的な印象のメッシュ生地を使用しており、日常的におしゃれに使えるのが特徴。しかも200円とお手頃です！

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商品情報

商品名：サンバイザー

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：頭周り57cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480950860

おしゃれさに欠ける…そんなイメージを払拭！ダイソーの『サンバイザー』

さまざまな帽子がある中、サンバイザーって機能的だけどおしゃれさに欠ける…正直そんなイメージがありました。頭頂部の通気性が保たれる反面、どうしても普段使いしにくいですよね。

そんなことを思っていた時、ダイソーの季節もの売り場で見つけた『サンバイザー』が従来のイメージを覆してくれました！

メッシュ生地を採用することでスポーツ感や作業着感が抑えられ、大人の女性がデイリーに使いやすい柔らかな印象になっているのが特徴。一般的なサンバイザーに比べて、都会的な雰囲気でおしゃれに使えます！

モノトーン一色なのも使いやすさのポイント。今回はコーディネートを引き締める黒を選びましたが、清潔感のある白も売り場に展開されていました。

トップがオープンなのはもちろん、通気性の良いメッシュ生地なので風通しが抜群です。

特に、後頭部のゴムバンド部分は穴が大きめで、熱がこもりやすい夏場の運動や散歩、庭仕事の際も快適に過ごせます。

髪型を崩しにくく顔周りの日差しをガード！手洗いも可能で扱いやすい◎

帽子だと蒸れや髪の潰れが気になりますが、これなら髪型を崩しにくく、前髪やサイドの毛が落ちてくるのを防ぎつつ、顔周りの日差しをしっかりガードしてくれます。ポニーテールなども気にせず楽しめますよ。

頭周りのサイズは約57cm。手に取った時は少しタイトに見えましたが、ストレッチ性があるため、普段58〜59cmの帽子を愛用している筆者でも窮屈さを感じずに使えました。

また、つばが広めに設計されているため、サングラスなしでも眩しさがかなり軽減されます。日差しが強い日の心強い味方にもなってくれそうです。

さらに、手洗いが可能なのも見逃せないポイント！汗をかくシーズンでも衛生的に繰り返し使えます。

これだけの機能、使いやすさで価格は220円（税込）とお手頃！アパレルショップや帽子屋さんなどで購入するよりも、かなりお財布に優しいです。

お買い物やウォーキングなど、本格的な帽子を被るほどではないけれど日差しが気になる時に最適。「サンバイザーはちょっと…」というイメージを払拭してくれる、日常使いしやすいアイテムです！

こちらの『サンバイザー』をダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。