箱買いしたいレベル！「一度食べたら止まらない！」罪悪感もゼロの100円グルメ

ダイソーでまたしても禁断のグルメと出会ってしまいました！おつまみやおやつにぴったりな、うま塩だれ味のうずらのたまご。出汁がしっかり効いたまろやかな味わいで、一度食べたら箱買いしたいくらいやみつきに♡低カロリーなので罪悪感もゼロです！国産のうずらの卵を使用し、製造・販売も国内メーカーなので安心ですよ。

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商品情報

商品名：うずらのたまご うま塩だれ味

価格：￥108（税込）

内容量：4個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4560272621056

ダイソーで見つけたこだわりのグルメ『うずらのたまご うま塩だれ味』を実食！

スーパーなどではあまり出会えないようなグルメが見つかることがあるダイソー。またしても気になる商品を発見しました！

今回ご紹介するのは『うずらのたまご うま塩だれ味』。おつまみやおやつにぴったりな、味付けされたうずらのたまごです。

価格は108円（税込）。筆者が訪れた店舗では、食品売り場に陳列されていました。

1袋4個入りと、程よい量。食べ過ぎを防ぎつつ満足感も得られます。

原材料には国産のうずらの卵が使用されています。製造・販売も国内メーカーが手掛けており、品質にこだわりたい方にも安心です！

出汁がしっかりと効いたまろやかな味わい！弾力があり噛み応えも◎

味付けは塩ベースですが、醤油も入っているため、見た目はほんのり茶色をしています。

また、1袋食べても約54kcalと低カロリー。ダイエット中だけど何か口寂しい、噛み応えのあるものが食べたい…という時の救世主になってくれます！

塩だれといっても単に塩辛いわけではなく、鰹節と昆布の出汁がしっかりと効いたまろやかな味わい。ほんのりとした甘みもあり、素材の味を活かした絶妙なバランスです。

中までしっかり火が通っており、プリッとした力強い弾力があります。噛み応えがあるため、噛み締めるほどに染み込んだ出汁の旨味が口いっぱいに広がります。

何より食べきりサイズのしっかりとしたおつまみが、108円（税込）で買えるのは嬉しいかぎり！箱買いしたいくらいやみつきになりました♡

今回は、ダイソーで見つけた『うずらのたまご うま塩だれ味』をご紹介しました。

おつまみとしてはもちろん、お弁当の隙間埋めや、サラダのトッピングなど「おかずのあと一品」にも使える便利な商品。ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。