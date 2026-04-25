「オカモトが完全にぶちかました！」岡本和真、自己最長の131メートル特大アーチ、4戦ぶり4号に米驚愕「まさにムーンショット」
岡本の4戦ぶりアーチは自己最長の特大弾となった（C）Getty Images
ブルージェイズの岡本和真は現地4月24日に本拠地で行われたガーディアンズ戦に「7番・三塁」で先発出場。4試合ぶりのアーチを放った。
【動画】ムーンショットだ！岡本が4号特大アーチを放ったシーン
2−5で迎えた2回一死走者なしの場面、相手先発ウィリアムズの外角寄りの直球を捉えると、打球はぐんぐんと伸びて、センターバックスクリーンを超えて、深いところまで飛び込んだ。
メジャー自己最長となる430フィート（約131メートル）弾には米ファンの間からも「まさにムーンショット！」「オカモトが完全にぶちかました！」「この調子だ！」と反響を呼んでいる。
ルーキーイヤーのスタートはここまで23試合に出場、打率．207とメジャーの対応に苦しんでいるが、確かな守備力含め、足場を固めている。同じくルーキーイヤーの村上宗隆（ホワイトソックス）はこの日もメジャートップタイの11号を記録と快調に飛ばしている。
岡本もここから乗っていきたいところだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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