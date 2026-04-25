夫は2～3年ごとに「10万円前後」のスマホへ買い替えています。私は今の端末で十分なのですが、一般的にはどれくらいで買い替える人が多いのでしょうか？

スマホの買い替えは平均でどれくらいの期間が多い？

内閣府が公表している「消費動向調査 令和8年3月実施調査結果」によるとスマートフォンの平均使用年数は4.6年です。2～3年で買い替える人が多いというイメージを持つ人もいるかもしれませんが、実際にはそれよりも長く使っている人が一定数いることが分かります。

背景としては、以前主流だった2年契約の影響があります。契約更新や端末の分割払いの区切りに合わせて買い替える人が多かったため、現在でも2～3年周期の買い替えは一定数残っています。

一方で、近年はスマートフォン自体の性能が向上しており、日常利用であれば長期間使い続けても不便を感じにくくなっています。そのため、平均としては4年以上使う人も増えていると考えられます。

ただし、バッテリーの劣化や動作の遅さが気になり始めるのもこの頃です。充電の減りが早くなったり、アプリの起動に時間がかかったりすると、日常的なストレスにつながるため、不便さを感じたタイミングで買い替えを検討する人が多い傾向にあります。



2～3年で買い替える人が多い理由とは

平均は4.6年とはいえ、2～3年ごとにスマートフォンを買い替える人も少なくありません。その理由としてまず挙げられるのが、バッテリーの劣化です。

スマートフォンのバッテリーは消耗品であり、使用期間が長くなるほど性能が低下します。1日に何度も充電が必要になるような状態になると、不便さを感じやすく、買い替えのきっかけになります。

また、カメラ性能や処理速度の進化も大きな理由です。特に写真や動画をよく撮る人にとっては、新しい機種の性能向上は分かりやすく、満足度にも直結します。

さらに、セキュリティ面も重要なポイントです。古い端末はOSのアップデートが終了することがあり、そのまま使い続けるとセキュリティリスクが高まる可能性があります。こうした不安を避けるために、一定の周期で買い替える人もいます。



長く使う人が気をつけたいポイント

一方で、「できるだけ長く使いたい」と考える人も増えています。スマートフォンの価格が高騰している中で、無理に買い替えないという選択は合理的ともいえるでしょう。

ただし、長期間使用する場合はいくつか注意点があります。まずはバッテリーの状態です。劣化が進むと、突然電源が落ちるなどのトラブルが起きることもあります。この場合は、機種変更だけでなくバッテリー交換という選択肢もあります。費用は5000円～2万円程度が目安で、買い替えよりも負担を抑えられます。

また、ストレージ容量の不足にも注意が必要です。写真やアプリが増えると動作が重くなる原因になります。不要なデータを削除したり、クラウドサービスを活用したりすることで、快適な状態を維持できます。

さらに、OSのアップデート対応も確認しておきたいポイントです。更新が終了した端末はセキュリティ面で不安が残るため、その場合は買い替えを検討する目安になります。



自分に合った買い替えタイミングの考え方まとめ

スマートフォンの買い替え時期に「正解」はありませんが、平均使用年数が4.6年というデータを踏まえると、多くの人が数年単位で状況を見ながら判断していることが分かります。

重要なのは、不便さを感じているかどうかです。動作の遅さやバッテリーの持ち、安全性への不安などが出てきた場合は、買い替えを検討するタイミングといえるでしょう。

一方で、現在の端末で問題なく使えているのであれば、無理に買い替える必要はありません。2～3年での買い替えは快適さを維持しやすい一方でコストがかかり、長期間の使用は節約につながる反面、性能面での不満が出る可能性があります。

大切なのは、自分の使い方や予算に合ったバランスを見つけることです。平均や周囲に流されるのではなく、自分にとって納得できるかどうかを基準に判断することが、後悔しない選び方につながります。



出典

内閣府 消費動向調査 令和8年3月実施調査結果 第5表

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー