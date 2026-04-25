「恐さを否定しない強さ」LE SSERAFIM、3年ぶりスタジオAL『PUREFLOW』pt.1で描く“新章”

LE SSERAFIMが、約3年ぶりのスタジオアルバムを通じて、チームのアイデンティティをさらに一段階引き上げる。

5月22日にリリースされる2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1は、LE SSERAFIMの成長を前面に打ち出す作品だ。

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デビュー時に掲げた「FEARLESS」の恐れない堂々とした姿勢を経て、試練の中でさらに強くなった「ANTIFRAGILE」を乗り越え、内面の弱さと向き合い、それを受け入れる成長の過程を描き出す。

今回の新アルバムの核心は、恐れを否定したり克服すべき対象として扱わない点にある。最近公開されたロゴモーションに登場するフレーズ「FOR WE ARE NOT FEARLESS, AND THEREFORE POWERFUL」は、そのテーマを直感的に表している。「私たちは恐さがない存在ではない。だからこそ強い」という意味であり、弱さを隠さず向き合う勇気こそが前に進む原動力になるという、LE SSERAFIMの新たなアイデンティティを示している。

（画像＝SOURCE MUSIC）

特に話題となったトレーラー「We walkin’ here」は、5人のメンバーが単なるグループの枠を超え、「選ばれた家族（Chosen Family）」へと変化した姿を描いている。

映像の中でメンバーたちは、カズハが一人で目撃した“怪物”の存在を疑うことなく信じ、見えない脅威に立ち向かいながら互いに寄り添う。条件のない信頼と支え合いによる強い絆を視覚的に表現し、「本当の家族」の意味を問いかける。

さらに映像終盤のクッキー映像では、デビュー以来ともに泣き、笑ってきた時間を交差編集で映し出し、彼女たちの結束が単なるコンセプトではなく、実際の経験に裏打ちされたものであることを証明している。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）

フルアルバムの幕開けを飾るリードシングル『CELEBRATION』は、4月24日13時に先行公開された。メロディックテクノとハードスタイルを融合させた楽曲で、恐れと向き合う中で得た内面の力を、軽快なエネルギーで祝福する内容となっている。チェウォンとユンジンが制作に参加し、真実味を加えた。さらに、世界的エレクトロポップデュオIcona Popのキャロライン・ヒェルトとアイノ・ジャウォが制作陣に加わり、完成度を高めた。

LE SSERAFIMはこれまで、『SPAGHETTI』での活動時に見せた破格のプロモーションと独創的なパフォーマンスを通じて、自らの進化に限界がないことを証明してきた。

活動ごとに予想を超える変化を見せてきた彼女たちだけに、3年ぶりのスタジオアルバムで示す新たな飛躍に、世界中から大きな期待が寄せられている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。