タレントでモデルの大河内志保（５４）が抜群スタイルを披露し、メイクについてつづった。

２５日に自身のインスタグラムを更新し、「夏はファンデやめます」と宣言。「もちろん、下地と日焼け止めで肌補正し、ストレッチ機能のある粉のいらないコンシーラーでクマなどはカバー」とテクニックを明かす。「肌は内臓の鏡。腸が荒れると肌も荒れます、、そんな時は何を摂るかよりも何を摂らないか、少しの間、腸を荒らす添加物、グルテンをやめて栄養の前に良い水、良い空気（空気中にも良い菌がいます）。良い音、良い光（特に朝日）良い睡眠、良い人間関係、そして今に感謝、、体を洗う時は丁寧に労わる」と上質な生活を心がけているそう。

顔のアップも披露し、５１歳と思えぬほどツヤツヤ。「歳を重ねたらお化粧を重ねないことで抜け感が厚顔予防に長時間でもシワ、ヨレが気にならない。大人の艶肌作るコツ。フルメイクは顔がお古に。でも、手を抜くのと引き算は似て非なり」とメイクのコツを披露。「粉のいらないストレッチコンシーラー、ＭＡＣのリキッドコンシーラーがおすすめ」とアイテムも紹介した。

「いつまでも女性を楽しみたい派。体幹の為もありヒールはよく履きます」とつづり、生足にヒールで抜群スタイルを披露。フォロワーからは「同世代とは思えない透明感」「めちゃくちゃ可愛いしスタイルいいし倒れちゃうって」「いつまでも若々しく綺麗な志保さんでいてください」「素敵すぎる、透明感ハンパない、！」「スタイル抜群で素敵で綺麗」「破壊力がすごい。圧倒的すぎます」「志保さんだけ時間が止まっているようです」とあこがれていた。

大河内はプライベートでは２０００年に現・日本ハムの新庄剛志監督と結婚。その後芸能活動を休止したが、０７年に離婚し、０９年に活動再開。インスタグラムのプロフィール欄では「ｍｏｄｅｌ／ｔａｌｅｎｔ／Ｆｏｏｄｓｐｅｃｉａｌｉｓｔ」と自己紹介している。