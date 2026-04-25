「新宿なら東口」「渋谷なら道玄坂」…駅ごとの”なんとなく栄えている⽅向”をデータ化して見える街の歴史

「⼟地勘」をデータ化する

仕事で初めて降り⽴つ駅。少し早めに着いたからランチを済ませようと地図アプリを開くものの、画⾯を眺めるだけでは「街の賑わいの中⼼」がどこなのか、なかなか掴めない。結局なんとなく歩き出し、適当に⾷事を済ませたあとになって、駅の反対側に活気ある商店街を⾒つけて悔しい思いをする……。そんな経験したことはないだろうか。

⼀⽅、⾏き慣れた駅であれば「あちらの出⼝は飲み屋街、こちらには落ち着いたカフェ」といった感覚が⾃然と備わっている。そうした感覚が頭の中にあるだけで、当てもなくふらっと歩き回る時間が格段に楽しくなるものだ。

この特有の感覚は「⼟地勘」、あるいは「認知地図」と呼ばれるものに近い。では、特定の店を探すのではなく、街の「なんとなく栄えている⽅向」を捉えるこの曖昧な感覚を、客観的なデータとして可視化できないだろうか？ そんな着想から、⼀つの視覚的なアプローチを試みた。

⼿法はシンプルだ。駅を中⼼として半径1kmの円を描き、その円内で放射状に「どの⽅向に、どれだけの施設や店舗が集積しているか」を集計する。今回は飲⾷店やサービス業に関連するB2C的な業種のみを分析対象とした（＊）。

「CITYSONAR（シティソナー）」と名付けたこの可視化⼿法を使って、東京の主要なターミナル駅を分析してみたところ、それぞれの街が持つ歴史や成り⽴ちを⾊濃く反映した、⾮常に興味深い“偏り”が浮かび上がってきたのだ。この可視化は現在ウェブサイトとしても公開をしている。

集計結果は、1kmの円周上に業種別の積上げグラフとして表現した。

【新宿】東口に吸い込まれていく人々

まずは⽇本最⼤のターミナル、新宿駅のデータを⾒てみよう。可視化されたグラフは、北東の歌舞伎町⽅⾯へ向けて⼤きく突き出している。⻄⼝には都庁をはじめとする超⾼層ビル群がそびえ⽴っているにもかかわらず、商業のボリュームは圧倒的に東側に集中しており、南側はさらに薄い。

なぜこれほどまでに偏っているのか？ 新宿の⾻格は、武蔵野台地の上を東⻄に⾛る尾根筋の地形と、そこに敷かれた甲州街道 ‧ ⻘梅街道である。江⼾幕府はそこに宿場町「内藤新宿」を設けた。

転機が訪れたのは明治時代。コレラの流⾏などを背景に上⽔道システムの構築が急務となり、⽩⽻の⽮が⽴ったのが新宿⻄⼝の淀橋台地だった。1898年に「淀橋浄⽔場」が完成すると、⻄⼝の広⼤な⼟地はインフラ施設に占有され、本格的な市街地化は戦後まで⼤きく遅れることとなる。

⻄⼝は淀橋浄⽔場の制約を受けた⼀⽅、都市のエネルギーは東⼝へと雪崩れ込ん だ。関東⼤震災後に被害が甚⼤だった東京東部から多くの⼈が移り住み、第⼆次世界⼤戦を経て⼀度は焼け野原と化すものの、戦後東⼝には巨⼤な闇市が形成され、すさまじい熱気を⽣み出す。現在の歌舞伎町⼀帯では、歌舞伎の劇場を中⼼とした健全な娯楽空間の復興計画が進められていたが、建築制限などにより頓挫。計画された区画に飲⾷店や⾵俗店が次々と流⼊し、⽇本最⼤級の繁華街「歌舞伎町」が誕⽣したのである。

1965年に浄⽔場が廃⽌され、⻄⼝に超⾼層ビル群が誕⽣した現在でもなお、東⼝が積み上げてきた商業集積の厚みをデータ上で凌駕するには⾄っていない。

⼀⽅、南側には広幅員の甲州街道が貫通し、広⼤な鉄道施設や線路群が存在する。近年になってバスタ新宿や⼤型商業施設が整備されたものの、⻑期的には「空間を分断する要素」が多く、東⼝のような⾯的な広がりを持つ商業集積は育ちにくかったのだ。

新宿の人ごみに疲れたとき、何となく高島屋のある代々木方面へ足が向いてしまう--そんな人もいるのではないだろうか。「CITYSONAR」が示す通り、それは都心部を歩き慣れた人ならではの「土地勘」と言える。

【渋⾕】道玄坂エリアと桜丘エリアの格差

新宿とは対照的に、「すり鉢状の地形」が特異な街を⽣み出したのが渋⾕駅だ。グラフを⾒ると、⻄側から北⻄の道⽞坂やセンター街⽅⾯に向けて、店舗集積の⼤きな伸びが現れる。宮益坂などの北東⽅向にも突き出してはいるが、道⽞坂⽅⾯に⽐べると意外なほど⼩さい。近年「Shibuya Sakura Stage」が開業した渋⾕駅南側も、データ上の商業集積はさらに薄い。

渋⾕駅は、武蔵野台地を流れる渋⾕川と、その⽀流である宇⽥川が⻑い時間をかけて削り出した⾕の底に位置している。この地には江⼾から神奈川県⼤⼭へと続く⼤

⼭街道が通り、宮益坂や道⽞坂はその⼀部だった。江⼾側の⻘⼭⽅⾯には⼤名屋敷などが多く置かれ、その広⼤な区画は近代以降も学校や病院といった⼤規模施設として引き継がれた。

歴史を紐解けば、渋⾕の発展の起点は宮益坂⽅⾯にあるといえる。しかし、北⻄部に⽐べて宮益坂周辺の発展が局所的に留まったのは、⼤通りから⼀歩⼊った奥まったエリアに、⾯的な商業集積を広げられなかったという特有の経緯があるのではないか。

⼀⽅、駅北⻄部には明治期に代々⽊練兵場が設置された。関東⼤震災後の⼈⼝流⼊に加え、こうした軍事施設の近接が発展を加速させる。戦後は道⽞坂の闇市から再興が始まり、練兵場跡地が⽶軍住宅「ワシントンハイツ」となったことで、⽶国⽂化の影響を受けた独⾃の発展を遂げた。1964年の東京五輪を機に河川の暗渠化や区画整理が進み、路地裏までもが密な商業空間へと変貌を遂げていく。

対照的なのが駅南部だ。五輪に合わせた国道246号の拡幅と⾸都⾼速の開通は、もともと旧⼤⼭街道から離れ、商業集積が弱かった桜丘エリアに対し、巨⼤なインフラによる⼈の往来の「分断」を招いてしまったのである。

北西側（道玄坂エリア）と南西側（桜丘エリア）で飲食店の数が顕著に異なるのも納得がいく。入り組んだ渋谷駅からやっとの思いで改札を抜けたとき、目の前に広がるのがサクラステージを望む新南口だったとしたら、多くの人が踵を返すのではないだろうか。

【品川】武蔵野台地と埋⽴地の境界で⽣じた東⻄逆転

これら2つの駅とは全く異なる発展の軌跡を描いたのが品川駅だ。データを⾒ると、巨⼤なオフィスビルが林⽴する東⼝の港南エリアに商業機能が⼤きく集積している。しかし、品川の「歴史」は⻄⼝の⾼輪側にこそ厚い。

武蔵野台地の東端は品川駅のすぐ⻄側に迫り出し、狭い海岸沿いに東海道が通っていた。この海陸交通の結節点付近に、宿場町「品川宿」が形成された。

明治時代、⽇本初の鉄道を建設する際、この⾼輪周辺の海岸線に線路を通す必要があった。「兵部省が⼟地の引き渡しを拒否したから」という逸話が有名だが、そもそも東海道と海の間の地形が極めて狭く、沿岸部に線路⽤地を確保するのが物理的に困難だったという事情もある。そこで採られたのが、⾼輪の崖下から浅瀬に向けて⽯垣の堤防を築き、「海の上に線路を敷く」という⼤胆な⼟⽊的解決策、「⾼輪築堤」だった。

のちに海側の浅瀬は徐々に埋め⽴てられ、現在の東⼝ ‧ 港南エリアが形成される。この臨海の埋⽴地には、下⽔処理場や芝浦屠場、⽕⼒発電所といったNIMBY的な都市機能が集積していった。しかし1990年代以降、この広⼤な平坦地は⼤規模な再開発⽤地へと転化し、グローバル企業が集うオフィス街へと⼀気に変貌を遂げたのである。

武蔵野台地と海に挟まれた狭い⼟地では⼒強い商業集積が形成されず、西口の商業集積を東側に新たにできた「巨⼤な埋⽴地」が凌駕した形だ。

しかし、CITYSONARのデータを公開した際、「品川に⾏く本当の魅⼒は、⻄⼝にある」という声が多く寄せられた。品川駅⻄⼝には台地上に泉岳寺や東禅寺、⾼輪プリンスホテルや御殿⼭など、重層的な歴史を感じさせる街並みが広がる。駅東⻄で異なる街の成り⽴ちが隣り合う様⼦こそが、品川特有の魅⼒なのかもしれない。

CITYSONARで街の「偏り」を「楽しみ」に変える

東京の街は信じられないほど密に詰まっている。それゆえに、地図を⼀⾒しただけでは街の中⼼がわかりづらいこともある。CITYSONARは商業集積の観点から街を俯瞰しようという取り組みであるが、店舗が異様に集中している⽅向や、逆にポッカリと空いたエリアを⾒つけたとき、その理由に少しだけ思考を巡らせてみてほしい。

すると、いつもの⾒慣れた駅前の⾵景の奥底に、過去の営みや歴史の重なりが透けて⾒えてくるはずだ。街が持っている「いびつさ」は、決してネガティブなものではない。それは、その⼟地が⻑い年⽉をかけて育んできた固有のアイデンティティそのものだ。

次にあなたが初めての駅に降り⽴ち、「さて、どちらへ歩こうか」と迷ったとき。あるいは、通い慣れたいつもの改札を抜けるとき。ぜひ⼀度、その街の「偏り」に想いを馳せてほしい。その理由を知ったとき、⽬の前の無機質なビル群や⼊り組んだ路地裏は、今よりもずっと雄弁に、その⼟地の物語を語り始めてくれるはずだ。

本記事で紹介した「CITYSONAR（シティソナー）」は、現在ウェブサイトで公開中。あなたが住む街、働く街の「偏り」も、ぜひ教えてほしい。

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＊データには、Foursquare Labs, Inc. が提供する FSQ Open Source Places（Apache License 2.0）を使⽤した。これは近年オープン化された店舗 ‧ 施設データベースで、情報の鮮度や網羅性に課題はあるものの、所在地や細かい業種まで網羅したオープンデータは貴重な存在だ。

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