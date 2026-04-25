「ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ応援感謝パレード」（２５日、日本橋）

ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック日本代表による「応援感謝パレード」が行われ、フィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）や、女子銀メダルの坂本花織さん（シスメックス）、同銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、ノルディックスキー・ジャンプ混合団体銅メダルの高梨沙羅（クラレ）ら１１９人が参加し、沿道には役５万人の観衆がつめかけた。冬季五輪のパレードは初となる。

木原は「何度も心が折れそうになった瞬間もあったが、みなさまの声援のおかげで戦い抜くことができた。その感謝を今日は伝えることができたら」と、語った。

選手ら８グループに別れ、パレードを開始。日本橋のコレド室町テラスから始まり、大通りを約７５０メートルを歩いた。パレードでは“りくりゅう”と“ゆなすみ”のリフト競演も実現。五輪の閉会式でも豪快なリフトを披露していた“りくりゅう”だったが、この日も木原が力強く三浦を持ち上げて、観衆からも驚きの声があがり、スマホを構えて写真撮影。一緒に歩いていた選手たちも笑顔で見上げていた。

日本選手団はミラノ・コルティナ冬季五輪で、目標に掲げていた北京五輪のメダル１８個を超える過去最多の２４個（金５個、銀７、銅１２）を獲得した。金メダル数は自国開催の９８年長野五輪と並んで過去最多で、冬季五輪通算では節目の１００個に到達。うち直近３大会で過半数を占めており、冬季アスリートの成長を大きく印象づけた大会となっていた。