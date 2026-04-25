メディヒール日本限定♡毎日使える30枚マスクで透明感ケア新習慣

韓国発の大人気スキンケアブランドMEDIHEALから、日本限定の新作フェイスマスクが登場♡毎日のケアをもっと手軽に、そして効果的にしてくれる「30枚マスク」シリーズに、待望の新ラインが仲間入りしました。忙しい日々でもしっかりスキンケアしたい女性に寄り添う、時短×高保湿の優秀アイテムに注目です♪

日本限定ミルクブライトニングライン

今回の新作は「ミルクブライトニング¹ ライン」から誕生。ミルク成分を配合し、肌にうるおいを与えながら不要な角質³をやさしくケアし、なめらかで透明感*⁴のある肌へ導きます。

さらに独自成分「Milk Bright Complex™⁵」を配合し、乾燥によるくすみ⁶やキメの乱れを整える設計に。

これまで化粧水やクリームで人気を集めてきたシリーズが、デイリー使いしやすいマスクとして進化しました。

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30枚マスクで叶う時短ケア

価格：2,640円（税込）

「ミルクブライトニング¹ マスク[30枚マスク]」は、1日約5分⁹の簡単ケアでOK。

3種のミルク成分*⁸をたっぷり含んだエッセンスが肌を包み込み、保湿しながら角質ケアまで同時に叶えます。専用ピンセット付きで衛生的に使えるのも嬉しいポイント。

毎日続けやすい大容量タイプだから、スキンケアを習慣化したい方にもぴったりです。

容量：350ml／30枚入

こんな人におすすめ

乾燥によるキメの乱れやツヤ不足が気になる方にぴったり。うるおい不足によるくすみ印象をケアし、ふっくらなめらかな肌へ導きます。

忙しい朝や疲れた夜でも、簡単に取り入れられるのが魅力です♡

毎日の積み重ねで理想の肌へ

スキンケアは“続けること”が美肌への近道。メディヒールの日本限定マスクは、手軽さと実力を兼ね備えた頼れる存在です。毎日使える大容量だからこそ、無理なく続けられるのも嬉しいポイント♪

うるおいに満ちた透明感のある肌を目指して、日々のケアに取り入れてみてください♡