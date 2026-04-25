＜初対面を奪わないで＞姉妹で出産、母に「同時に孫2人と会いたい」と言われた…断っていい？
出産を間近に控えた時期は、心も体も揺れやすいもの。とくに臨月ともなれば、無事に生まれてくるか、産後の生活はどうなるのかと、不安と期待が入り混じります。そんななかでもち上がった実家からの提案に、戸惑いを覚えた投稿者さん。家族の善意と自分の気持ちがかみ合わないとき、どうすればよいのでしょうか。
『来月ふたりめを出産予定です。妹が先月、出産しました。母から「孫ふたりとの初対面を同時にあなたの家でしたい」と言われました。私は、わが子と祖父母との初対面をゆっくり過ごしたいと考えていました。「主役がふたり」となれば、時間も触れ合いも半分になってしまいます』
妹と擦り合わせてみる
まず目立ったのは、妹さんと意見を合わせてみるとの声です。
『妹さんを味方につけて意見をすり合わせてみては？ 感染症の心配もあるし』
『妹さんと直接話し合いしてみたら？ まだ産まれてないのだし、その後のことなんて考えられないよね』
両親の意向を変えるより、まずは当事者同士で気持ちを共有する。妹さんも本音では「落ち着いてからにしたい」と思っている可能性もあります。きょうだいで意見をそろえれば、両親にも伝えやすくなるかもしれません。
親にも事情があるのかも
一方で、両親の立場を思いやる意見もありました。
『親だって仕事があるし、交通費も2回分は負担。お祝い金もかかるよね。私なら親の気持ちを考える』
県外からの移動となれば、交通費の他に宿泊費も必要になるかもしれません。同じ市内に住むきょうだいなら、まとめて会いたいと思うのも自然でしょう。姉妹を会わせたいとの善意ゆえの提案かもしれません。だからこそ、投稿者さんも強く反対できず、気持ちを濁してしまったのかもしれません。
きちんと伝えていいという声
それでもママたちからは、「産後の体と心を最優先に」と後押しする声が寄せられています。
『祖父母が決めることではないし、旦那さんの意見もある。勝手に決めないでほしいと言っていい』
『産後の回復は人それぞれ。それに乳児が関わることだから主張は必要』
また、投稿者さんが両親に本音を言えない性格になった背景に触れる声もありました。
『本人の了承を得ずに勝手に決めるような親だから、はっきり言えないのかな。投稿者さんが負担の少ない方法でいいと思う』
投稿者さんはその後、「自分は中間子で、親をひとり占めしたい気持ちが強い」と打ち明けています。同時に、きょうだい間で波風を立てない立ち回りを身につけてきたとも語りました。自分の気持ちを後回しにする癖が、今回の葛藤につながっているのかもしれません。
このような提案を寄せた人もいます。
『生まれてくる子の「4人の祖父母に一度に会わせたい」と言って対抗してみては？』
投稿者さんが主導権を握り、「日程はきまったら連絡する」と伝える方法です。両親に会わせることと、自分たちのペースを守ることもできます。旦那さんも投稿者さんの気持ちを理解してくれていると言いますから、ここは「義両親も一緒に」と提案するのも良さそうです。
投稿者さんは、落ち着いたら自分たちから実家に行くことも検討しているようですから、方法はいくつもありそうです。妹さんには「こちらは気にせず会わせてあげて」と伝える予定だそうです。
初対面は肝心
投稿者さんははっきりと言えない性格でありながら、両親からの提案にすぐに返事をせずに言葉を濁しただけでも上出来でしょう。角が立たない、完璧な返し方だったともいえます。
『今回はここまで言えたのだから、赤ちゃんが生まれて落ち着いてから、改めて本心を伝えてみては？』
と励ますコメントも寄せられます。
孫との初対面は、それぞれにとって一生に一度のこと。大切な機会です。親の都合も理解できるけれど、自身の気持ちも大切にしたい。と考える投稿者さんの揺れる気持ちは決してわがままなことではないでしょう。産後の体と心を守れる形を選ぶことは、ママとして自然な選択です。遠慮しすぎず、これからの関係を見据えた伝え方を探していけるといいですね。