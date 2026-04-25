神谷そらと吉田優利が11位で週末へ 60台の笹生優花、竹田麗央、原英莉花が急浮上 ネリー・コルダが連日の「65」で首位
＜シェブロン選手権 2日日◇24日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞米女子ツアーの今季メジャー初戦は、第2ラウンドが終了した。日本勢は15人が出場している。
【現地写真】原英莉花は決勝ラウンドに向けて視界良好?
日本勢最上位は2人が並ぶ。初日4位発進の吉田優利は、1バーディ・1ボギーの「72」。昨年のメルセデス・ランキング上位の資格で出場する神谷そらは、3バーディ、2ボギーの「71」で回り、首位と10打差のトータル4アンダー・11位タイで週末に進んだ。この日60台をマークした3人は大きく順位を上げた。初日2オーバー・80位タイと出遅れた笹生優花は3連続を含む7バーディ・2ボギーの「67」。59位タイから出た竹田麗央はボギーなしの4バーディ「68」で回り、ともにトータル3アンダー・16位タイ。1オーバー・59位タイから出た原英莉花は5バーディ・2ボギーの「69」で、馬場咲希、勝みなみと並んでトータル2アンダー・22位タイで予選を突破した。前年覇者の西郷真央は、この日3バーディ・2ボギーの「71」をマーク。メジャー連勝がかかる山下美夢有と並んでトータルイーブンパー・36位タイとなっている。この他の日本勢は、岩井明愛がトータル1オーバー・49位タイ、古江彩佳がトータル2オーバー・62位タイそれぞれ予選を突破した。日本勢15人中11人が決勝ラウンドにコマを進めた。畑岡奈紗と西村優菜はトータル4オーバー・85位タイ、佐久間朱莉はトータル5オーバー・98位タイ、岩井千怜はトータル・7オーバー111位タイで予選落ちに終わった。単独首位には西郷と同組でプレーした2024年大会覇者のネリー・コルダ（米国）。初日に続いてこの日も「65」をマークしてトータル14アンダーで首位を独走。6打差の2位にはパティ・タバタナキト（タイ）、7打差の3位タイにはライアン・オトゥール、アマチュアのファラ・オキーフ（ともに米国）、ユン・イナ（韓国）が続く。トータル2オーバー・62位タイまでが予選通過となった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シェブロン選手権 2日目の結果
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