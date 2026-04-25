東日本大震災をきっかけに、日本テレビ報道局とアナウンス部で始まった被災地支援活動「よみひと知らず」。今回は、能登半島地震と大雨で甚大な被害を受けた輪島市町野町の「桜フェス」に参加しました。町では１冊の絵本をきっかけに、桜を通じた復興が始まっていました。

■住民の“手作り” 笑顔があふれた「桜フェス」…町と心の復興に

4月4日、石川県輪島市の町野町で住民が主催した復興イベント「桜フェス」が行われました。町野町は能登半島地震と豪雨の二重災害に見舞われ、大きな被害を受けた地域で、302世帯619人が仮設住宅で暮らしています（2026年３月19日現在）。

この「桜フェス」の中で、今回、日本テレビの被災地復興支援活動「よみひと知らず」の活動を行いました。ステージ上で日本テレビの鈴江奈々アナ、浦野モモアナ、五十嵐にいかアナ、テレビ金沢の郄槌七海アナらと、輪島に関するクイズ大会などを行い、参加者からもヒントをもらうなど、会場が一体となり盛り上がりました。

さらに、絵本『はるさんと1000本のさくら（ただのぶこ著・中央公論新社）』の読み聞かせも行いました。『はるさんと1000本のさくら』は、過疎の村が“桜”を通じて生まれ変わるまでを優しく描いた物語です。

実は去年６月にも、同じく町野町の仮設住宅で行った「よみひと知らず」の活動で、アナウンサーらが読み聞かせをしました。その読み聞かせがきっかけとなり、町野町ではいま、桜の植樹活動が進められています。絵本の内容に心を動かされた被災者の田村玲子さんと高野淳子さんが発起人となり、地震や豪雨で土砂災害のリスクが高まり住宅再建が困難となった場所などに植樹をし、桜の下に再び集える町にしようとされています。

今回の桜フェスには絵本の著者・ただのぶこさんもお招きし、田村さん、高野さんとともにトークショーを行い、交流を深めました。田村さんは、「絵本を読んで、私も桜で町の復興につなげたいと思いました。できるかどうか心配でしたが、多くの方が賛同してくれて植樹活動を実現することができて、とてもうれしいです」と笑顔で語っていました。

当日はあいにくの雨でしたが、会場には子どもからお年寄りまで多くの人が来場し、傘を差しながらもお祭りを楽しむ人々の笑顔であふれていました。

会場には、石川県産の木材を利用した楽器の形のストラップや、つきたてのお餅、町野町の豆腐屋さんが手がけるドーナツなど、バラエティー豊かなお店が並び、どれにしようか悩みながらも楽しく買い物をされていました。お客さんと出店者の方々が楽しそうに交流する姿が印象的で、手作りで一体となってイベントを盛り上げる町野町の皆さんのあたたかみを感じました。

私もおすすめしていただいた、奥能登地方に古くから伝わる魚醤を使用した「いしりポン酢」の唐揚げが非常においしく、印象に残っています。

参加者からは、「毎年このお祭りを楽しみにしている」という声も聞かれ、桜フェスが町と心の復興に欠かせないイベントであることを実感しました。

■“小さな架け橋”に…ウクライナのお守り「モータンカ人形」を制作

今回の「よみひと知らず」には、ウクライナ人のメルニク・ヴィクトリアさんも参加しました。ヴィクトリアさんは、ロシアによるウクライナ侵攻で祖国を離れざるを得なくなり、現在、日本テレビで働くスタッフです。

「故郷が傷ついている者同士、わかり合える思いがあるはず。日本で暮らす人々がどのような困難に直面し、それをどのように乗り越えているのかを自分の目で見てみたい」という思いから参加しました。

“ウクライナと日本の小さな架け橋になれれば”――というヴィクトリアさんとともに、「よみひと知らず」ではウクライナと日本をつなぐクイズも出題。クイズ参加者への景品として、ウクライナの伝統的なお守り「モータンカ人形」を作りました。最初は慣れない作業で難しく思えましたが、受け取った方の笑顔を思い浮かべて制作しました。当日、モータンカ人形を選んでいただいた方に、「これ、かわいい」と笑顔で手に取っていただけたことが、とてもうれしかったです。

■“被災地のいま”を知り、“自分事”としてとらえることで復興を支える

「よみひと知らず」の活動の後には、元消防士で仮設住宅に暮らす崎田明さんに町内を案内していただきました。能登半島地震から２年３か月がたった今でも、復旧が手つかずの場所も数多くありました。家屋や電柱が傾いたままの状態で残されている場所や、山側の土砂崩れの痕、さらにその後の大雨で流された木が浜辺にそのままとなっていて、時間が止まってしまっているように感じました。

崎田さん自身も自宅が被災し、親しい友人も犠牲になったといいます。「災害は、いまある景色を一瞬で変えてしまう」という、崎田さんの言葉が胸に刺さりました。当たり前の日常が、一瞬で別世界のような景色に変わってしまう――。直接、被災地に足を運び、お話を伺うことで、自然災害の恐ろしさ、教訓を“自分事”とする大切さを改めて感じました。

町野町の方から、「知ってもらうことが、うれしい」という言葉をいただきました。直接ではなくても、“被災地の今”を知り、共有し、寄り添い続けることが、復興や明るい未来への大きな力になるのだと学びました。

（報道局サイバー取材班 嶌田あおい）