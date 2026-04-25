「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月24日の第1試合で、赤坂ドリブンズの「ゼウス」こと鈴木たろう（最高位戦）が、絶体絶命の局面で文字通りの“神回避”を見せ、卓上を震撼させた。

【映像】「これが止まる！？」と興奮 鈴木たろうの“神セーブ”

場面は東4局1本場。2万9200点持ちの2着目だったたろうは、第1ツモからソウズが8枚という手牌を手にし、迷わずソウズの混一色へ舵を切る。次々とソウズ、字牌を集めると、10巡目には發を重ねて混一色・七対子のテンパイ。待ちは山に2枚残りの北単騎、しかも他家からの警戒を考慮した冷静なダマテンを選択した。

しかし、ドラマは12巡目に暗転する。親番のセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）から平和の先制リーチが飛んできたのだ。待ちは6・9索。そして、運命のいたずらか、下家のたろうが一発で引き入れたのは、竹内の当たり牌である6索だった。

たろうの目から見れば、自らのアガリに必要な北単騎は生きており、しかも自分の手は混一色・七対子の勝負手。解説の前田直哉（連盟）も「これ止められないよ。（アガリに向かうなら）これを切ってリーチでしょう。やめられたらすごい」と、放銃もやむなしという見解を示した。

だが、ここでゼウスの読みと感覚が冴えわたる。たろうはしばしの熟考の後、まるで当たり牌が見えているかのように6索を止め、対子の發を切り飛ばして撤退を選択。この衝撃の回避劇に、実況の襟川麻衣子（連盟）は「うわー！ 本当にすごい！」と絶叫し、前田も「えらいねー」と手放しで絶賛した。

ファンからは「これが止まるんですか」「ゼウス耐えた！えらい！」「でたゼウスの選択」「すごいっす」「これやめれるの」と、驚嘆のコメントが大量に寄せられていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

