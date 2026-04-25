各地の首長選で自民党の苦戦が続いている。

衆院選後、石川県知事選など１０以上の首長選で推薦候補が敗北した。敗因や背景事情は地域ごとに異なるが、高い内閣支持率を維持する高市首相（党総裁）の人気が地方選に波及していないとの懸念も出ている。来年春には統一地方選が控えており、執行部は警戒感を強めている。

自民の小林政調会長は２４日の記者会見で、「結果を謙虚に受け止め、地方の暮らし、現場の感覚に近い政策を打ち出すことが重要だ」と強調した。

２月の衆院選で歴史的大勝を収めた自民だが、３月の石川県知事選では首相自らが異例の応援に入ったにもかかわらず、現職が敗れた。その後も東京都の清瀬市長選、練馬区長選で推薦候補が落選し、今月１９日には埼玉県久喜市、千葉県東金市など７市長選で推薦候補が敗北した。

自民内からは「首相に人気があっても、首長選の候補者に刷新感がなければ当選は難しくなっている。有権者は国政選と首長選を関連付けていない」（幹部）との見方が出ている。

５月には原発が立地する新潟県で、９月には基地問題を抱える沖縄県で知事選が控えている。自民は西村康稔選挙対策委員長ら幹部が現地に入り、テコ入れを図る方針だ。統一選でも候補者選定をこれまでより早めることを検討する。

首長選の苦戦は、公明党が自民との連立政権を離脱した影響と見る向きもある。自民の推薦候補を公明が推薦しないケースもあり、公明幹部は「多少の影響はあるのではないか」と指摘している。