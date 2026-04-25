つばさ男子プロダクションに所属するTHE SUPER FRUIT、世が世なら!!!、SHYの3組による合同フリーライブ『つば男 FREE LIVE 2026 in 渋谷』が、6月6日に渋谷ストリーム前 稲荷橋広場にて開催される。

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本イベントは渋谷駅直結の稲荷橋広場で行われるもので、各グループによるライブパフォーマンスに加え、終演後には特典会も予定されている。フリーライブのため、ライブ観覧は無料となる。当日はつばさ男子プロダクションからの重大発表も予定されており、来場者にはノベルティがプレゼントされる。観覧方法や特典会の詳細は後日発表される。

・堀切裕真（つばさ男子プロダクション チーフマネージャー） コメント

2026年6月6日（土）に渋谷駅直結の稲荷広場にてTHE SUPER FRUIT、世が世なら!!!、SHYの3組集結するBIGなフリーライブを開催します。当日、毎年恒例の“あの重大発表”はもちろん笑“つば男”の未来のことを共有できるようなイベントになればと考えてます。入場無料ですので是非お越しください！あと、晴れることを祈ってます！

（文＝リアルサウンド編集部）