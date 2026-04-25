「腸閉塞」の腹痛に”便秘薬”は危険？悪化を防ぐ対処法と受診タイミング【医師監修】

腸閉塞が疑われるときは、焦らずに正しい対処をとることが大切です。一方で、「もう少し様子を見よう」という判断が症状の悪化を招くこともあります。自宅でできる応急的な対応と、絶対に避けるべき行動、そして医療機関を受診すべきタイミングの具体的な目安を整理しました。適切な初期対応が、その後の回復に大きく関わります。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

腸閉塞（イレウス）の腹痛への対処と受診の目安

腸閉塞が疑われるような強い腹痛や嘔吐があるとき、パニックにならず冷静に対応することが重要です。しかし、自己判断で誤った対処をすることが症状を急激に悪化させるリスクもはらんでいます。ここでは、腹痛が続く場合に自宅でできること、してはいけないこと、そして医療機関を受診すべき具体的なタイミングについて解説します。

自宅でできる応急的な対応

腸閉塞が疑われる場合、医療機関を受診するまでの間に家庭で最も重要となる原則は「絶飲食」、つまり「何も食べない・飲まない」ことです。腸に新たな内容物が送り込まれると、閉塞部位より手前の腸管内圧がさらに高まり、痛みや膨満感を増強させてしまいます。脱水が心配になるかもしれませんが、口から入れた水分が、閉塞した部分で「渋滞」を起こし、かえって腸の内圧を高めて激痛や嘔吐を悪化させ、腸が破裂するリスクを高めます。喉が渇いても濡らしたガーゼで口を湿らせる程度に留め、口からの摂取は厳禁です。水分は医療機関での点滴で補うのが最も安全です。

また、市販の下剤や便秘薬を自己判断で服用することも危険です。腸が物理的に塞がっている状態で腸の動きを無理に促進させると、腸への負担が過剰にかかり、最悪の場合、腸が破裂（穿孔）する危険性があります。痛み止めも、症状を一時的にマスクしてしまい、重症化のサインを見逃す原因となるため、使用は控えるべきです。痛みが強い場合は、膝を抱えるようにして横になるなど、自分が最も楽だと感じる姿勢で安静にしながら、速やかに医療機関へ連絡を取ることを最優先してください。

受診すべきタイミングと診療科

様子を見ずに、速やかに医療機関を受診すべき具体的な目安は以下の通りです。これらのサインが一つでも見られたら、ためらわずに受診を検討してください。

・周期的な腹痛と嘔吐が数時間以上、改善する気配なく続いている。

・排ガス（おなら）と排便が半日以上にわたって完全に止まっている。

・おなかが普段とは比べ物にならないほどパンパンに張って、硬くなっている。

・発熱、悪寒、冷や汗、脈拍の増加など、全身状態の悪化が見られる。

・痛みが周期的なものから持続的な激痛に変わった、または意識が朦朧としてきた。

受診する診療科は、まずは消化器内科や消化器外科、あるいは一般内科が適しています。かかりつけ医がいる場合は、まずそちらに連絡して指示を仰ぐのも良いでしょう。しかし、夜間や休日で通常の医療機関が受診できない場合や、症状が急速に悪化している場合は、迷わず救急外来を利用するか、救急車の要請を検討してください。腸閉塞は診断と治療の開始が遅れるほど、腸のダメージが大きくなり回復に時間がかかるため、「もう少し様子を見よう」という判断は禁物です。

まとめ

腸閉塞（イレウス）は、その初期症状が日常的な不調と似ているために見過ごされがちですが、放置すれば命に関わる重篤な事態に至る可能性のある病気です。周期的な腹痛、嘔吐、そして何よりも「便もガスも出ない」という排便・排ガスの停止が重なったとき、それは身体が発する重要な警告サインです。これらの症状を単なる胃腸の不調や便秘と見誤らず、症状が数時間以上続く、あるいは悪化する傾向にある場合は、自己判断で様子を見ることをやめ、速やかに消化器内科や救急外来を受診することを推奨します。特に、過去に腹部の手術歴のある方や高齢の方は、腸閉塞のリスクが常に存在することを念頭に置き、気になる症状があれば迷わず医師へ相談してください。

参考文献

日本小児外科学会「腸閉塞」

厚生労働省「重篤副作用疾患別対応マニュアル 麻痺性イレウス」

国立がん研究センターがん情報サービス「腸閉塞」