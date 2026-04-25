２０２５年にスタートし、大盛況で幕を閉じた「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭」が今年も東京・渋谷エリアで開催されることが２５日、発表された。第１弾として、日本音楽事業者協会（音事協／ＪＡＭＥ）加盟プロダクションの垣根を越えたお笑いタレントが集結するスペシャルライブ「ＪＡＭＥ渋笑（しぶわら）『奇跡の２日間』」（７月１１日、１２日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡ）が行われる。

笑いの祭典には、テレビやライブシーンで活躍する人気者から賞レースチャンピオンを始め、今をときめくお笑いタレントが集結。音事協の総力を結集し、お笑い界をけん引するトップランナーが一堂に会し、真夏の渋谷を爆笑の渦に巻き込んでいく。

【出演者】７月１１日…中川家、アンタッチャブル、おぎやはぎ、東京０３、ナイツ、アンガールズ、ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ、アルコ＆ピース、ハライチ、マシンガンズ、ぺこぱ、ザ・マミィ、ヒコロヒー、囲碁将棋、かが屋、友田オレ

【出演者】７月１２日…ハリウッドザコシショウ、スピードワゴン、永野、なすなかにし、ロッチ、タイムマシーン３号、ハリセンボン、見取り図、ニューヨーク、三四郎、真空ジェシカ、ママタルト、ウエストランド、ランジャタイ、ハナコ、モグライダー