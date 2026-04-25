女優の相武紗季（４０）が雑誌撮影のオフショットを掲載した。

相武は２５日までに自身のインスタグラムに「４／１から発売しているＳＴＯＲＹ５月号に掲載されています（いつも遅くてごめんなさい、、」と書き始め、撮影のオフショットを披露。「そしていつぶりか忘れるくらい前のアイコンから変えました！パッと見の色が違うからわかりにくくなっちゃったかとも思いますが。またいい写真が見つかったらまた変えようかなアイコン変えようと思って写真フォルダ見たら、自分の写真がほぼなかった！」と続け、デニムのジャケットとパンツ姿のコーディネートをアップした。

この投稿には、女優の中村ゆりから「かーわい」とコメントが寄せられたほか、ファンからは「変わらないね 綺麗だ」「ホント可愛い。芸能人の中でもピカイチです」「かわいいです」「素敵ですね！」「アイコン変わってるー」「かわいい〜」「一枚目の笑顔とかやばい」「アイコンむっちゃいいやん」などの声が寄せられている。

相武は２０１６年５月、約１年の交際を実らせて会社社長と結婚。１７年１０月に第１子男児、２０年５月に第２子女児の出産を報告している。