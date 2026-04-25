「ホワイトソックス−ナショナルズ」（２４日、シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２試合ぶりとなる１１号アーチを放った。アストロズのアルバレスと並んでＭＬＢ本塁打ランキングでキングタイに立った。

場面は１点を追う四回１死無走者の第２打席。追い込まれてからの４球目、マイコラスが投じた低めのチェンジアップをコンパクトにすくい上げた。最後は右手一本ではじき返した打球はグングン伸びてバックスクリーン右に飛び込んだ。

悠然とダイヤモンドを一周し、ベンチでは満面の笑みを浮かべながら仲間たちとハイタッチ。開幕直後はビハインドの展開での一発が多くなかなか白い歯をこぼすことはなかったが、価値ある同点弾に自然と笑みがこぼれた。

村上は１７日のアスレチックス戦から２２日のダイヤモンドバックス戦まで日本選手としては最長となる５試合連続アーチをマーク。前日の試合でアーチが出ず、６試合連発という偉業は逃してしまったが、６試合連続安打を放つなど状態は上昇気流に乗っている。

試合前時点で打率・２５３、１０本塁打、１９打点、ＯＰＳ・９９２とスラッガーとして申し分ない数字。さらにＭＬＢの本塁打ランキングでアストロズのアルバレスと並んでキングタイに立った。