◇米女子ゴルフツアー シェブロン選手権第2日（2026年4月24日 米テキサス州 メモリアルパーク・コース＝6811ヤード、パー72）

今季メジャー第1戦の第2ラウンドが行われ、吉田優利（26＝エプソン）と神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が通算4アンダーで日本勢最上位となる11位で決勝ラウンドに進んだ。首位とは10打差。

4位から出た吉田は1バーディー、1ボギーの72で回り、8位から出た神谷は3バーディー、2ボギーの71で回った。

67で回った笹生優花（24＝アース製薬）、68で回った竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）は3アンダーの16位で折り返した。

原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）、勝みなみ（27＝明治安田）、馬場咲希（20＝サントリー）は2アンダーの22位で週末に向かう。

前回大会覇者で史上2人目の連覇を狙う西郷真央（24＝島津製作所）、昨年のAIG全英女子オープン覇者でメジャー2連勝を目指す山下美夢有（24＝花王）はイーブンパーの36位。

岩井明愛（23＝Honda）は1オーバーの49位、古江彩佳（25＝富士通）は2オーバーの62位で予選を通過した。

畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）、西村優菜（25＝スターツ）は4オーバーの85位。佐久間朱莉（23＝大東建託）は5オーバーの98位。岩井千怜（23＝Honda）は7オーバーの111位で予選落ちした。

24年大会覇者のネリー・コルダ（27＝米国）が65をマークし、14アンダーで単独首位を守り、2位に6打差をつけた。