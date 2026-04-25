「ドジャース−カブス」（２４日、ロサンゼルス）

カブスの今永昇太投手は２６日（日本時間２７日）の先発に向け、ブルペン入りして調整。ＶＳ大谷翔平投手について「大谷選手も素晴らしいですけど、２番から９番まで素晴らしいので。最少失点で抑えていくことが大事」と力を込めた。

今永は１５日のゲームで自己最多タイの１１奪三振をマークし初勝利をマーク。２１日のフィリーズ戦では７回３安打１失点で２連勝を飾った。好調を維持する秘けつとして「次の試合で打たれたらどうしようとか。ＳＮＳで目にすることもありますし、プレーする中で感じ取ったりした中で、いかに心の中から出す作業をマウンドでできている。それを変わらずできれば」と言う。

同じシカゴを本拠地とするホワイトソックスの村上宗隆内野手が結果を出していることには「彼のパワーがここで出せているのはすごい。彼の反骨心、高い壁が出てきたときに乗り越えようとするマインドも知っている。驚きもありますけど、彼の実力からしたら普通かな」と評する。

ホワイトソックスに移籍する前には「ダウンタウンは日本と変わらないよというふうには伝えましたし。生活する上であまり困ることはないよ」とアドバイスしたことも明かした今永。「朝起きてすぐにバスに乗るのではなく、ストレッチをしたり。自分で時間を生み出して有効的に活用するのはアメリカでやってきました」と生活面の変化も口にしていた。