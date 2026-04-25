日本音楽事業者協会（JAME）は25日、加盟プロダクションの垣根を超えた豪華お笑いタレントが集結するスペシャルライブ「JAME渋笑（ジェイムシブワラ）」を、7月11、12日に開催すると発表した。昨年初開催された「GMO 渋谷エンタメ祭」が、今年も開催が決まり、その第一報として、LINE CUBE SHIBUYAで「奇跡の2日間」と称し、今をときめくお笑いタレントが集結する。

7月11日は「M−1グランプリ、キングオブコント、R−1グランプリ王者が集結。実力派による『本気のネタ』を堪能する1日」だという。現時点の出演予定は、以下の通り。

・中川家

・アンタッチャブル

・おぎやはぎ

・東京03

・ナイツ

・アンガールズ

・NON STYLE

・アルコ＆ピース

・ハライチ

・マシンガンズ

・ぺこぱ

・ザ・マミィ

・ヒコロヒー

・囲碁将棋

・かが屋

・友田オレ

7月12日は「テレビで活躍する人気芸人が集結し、華やかな笑いを届ける1日」としている。現時点の出演予定は、以下の通り。

・ハリウッドザコシショウ

・スピードワゴン

・永野

・なすなかにし

・ロッチ

・タイムマシーン3号

・ハリセンボン

・見取り図

・ニューヨーク

・三四郎

・真空ジェシカ

・ママタルト

・ウエストランド

・ランジャタイ

・ハナコ

・モグライダー

チケットは「チケットぴあ」で4月25日午前10時から、先行抽選を開始する。