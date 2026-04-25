「大切な人に言わない言葉は、自分にも言わなくていい」――。自己肯定感を描いた漫画『自分を好きになる唯一の習慣』が、Xで4000以上のいいねを集めている。

【漫画】『自分を好きになる唯一の習慣』を読む

作者は漫画家だけでなく、化粧品ブランド経営者や薬剤師としても活動するB.B軍曹さん（@B_B_Sergeant）。本作の着想から、夫婦円満の秘訣、多彩な活動の裏側までを聞いた。（小池直也）

――本作には、4000以上のいいねが集まっています。これについていかがでしょう。

B.B軍曹：「自分を大切にする」というテーマがよく話題になりますが、実は方法がわからないままで頑張っている方が多いと感じます。

本作ではそれを、「大切な人にかける言葉を自分にも向ける」という形に置き換えたことから、たくさんの反応がいただけたのかなと。

――印象的だった反響などがあれば知りたいです。

B.B軍曹：「大切なのは自分を含め、人を労ることなのかもしれませんね」というコメントが印象に残っています。

気付いたコメントにはなるべくお返事しているので、読者の方が作品の続きを言葉にしてくださる瞬間がとてもありがたいです。

――本エピソードの着想や漫画にしようと思った経緯について教えてください。

B.B軍曹：もともと商業誌で描いていたのですが、当時の担当編集者さんに「キャラクターが弱い」と言われたことがきっかけで、一番長く観察できる存在として夫の漫画を描き始めました。

このエピソードは「自分を甘やかしているはずなのに楽にならなかった」という違和感が出発点です。優しさは「自分に何をするか」より、「自分に何を言うか」だったと気付いた瞬間を漫画にしました。

――髭さんのようなパートナーが不在で、同じようなメンタル不調を抱える女性にアドバイスはありますか。

B.B軍曹：落ち込んでいる方へ無理矢理に正解を渡そうとは思いません。回復の形は人それぞれだからです。その上で一言だけ伝えるなら、「大切な人に言わない言葉は、自分にも言わなくていい」と覚えておいてほしいです。

――B.B軍曹さんの作品は絵柄も魅力的です。作画でこだわっている点や理想とすることは何でしょう？

B.B軍曹：原色を効果的に使うことを意識しています。あとは言葉や感情が読み手にまっすぐ届くように、そして普段漫画に馴染みない方でも楽しめるように、読み手が迷わない色や構図とシンプルな画面構成も大事にしています。

――薬剤師もされているということですが、どんなサイクルで漫画制作をされているのでしょうか。

B.B軍曹：現在は作家活動と自社の化粧品ブランド運営の二軸が中心です。薬剤師としてはスポットで現場に入ることがあります。表参道での個展「全てのネガティブをプラスに変える展」をきっかけに一枚絵の制作も広がり、漫画と言葉とアートを横断する形の活動になってきました。

――こんなにたくさんエピソードがある夫婦生活は楽しそうだなと思うのですが、円満の秘訣を挙げるとしたら？

B.B軍曹：価値観が合うことより、「違いを話し合えること」ではないでしょうか。違いがあるからこそ会話が生まれるので、それ自体を面白がれる関係でいたいと思います。

――今後の展望を教えてください。

B.B軍曹：『全てのネガティブをプラスに変える夫 髭』シリーズは、海外翻訳版の発売まで規模が広がっています。今後もシリーズとして届けながら、別作品でちびキャラ4コマのコラム連載や原画作品の制作にも力を入れていきたいと思っています。

（文・取材=小池直也）