女優の山田杏奈（25）が24日までに自身のインスタグラムを更新。驚きの場所で撮影した写真を投稿した。写真は2枚で、1枚目はほほ笑みを浮かべながら、黒のバッグを持った腰から上のショット。キャプションで「爽やかな春の空に映えるEmporioArmaniの新作ボストンバッグ。コロンとしたフォルムに、やわらかなレザーの質感が魅力的。コンパクトなのに必要なものはしっかり入る頼れる存在で、春のお出かけにぴったりです」と記した。

これだけなら“オシャレな1枚”だが、衝撃的なのが2枚目の写真。同じボストンバッグを肩から提げた、全身ショットだが、実はビルの屋上、しかも1段上がった背後には、さえぎるものが何もない危険な状況で撮影したと分かるものとなっていた。ヒールが高くなったサンダルを履いており、少しでもバランスを崩せば、ビルから落下しかねないシチュエーションでも、山田は涼しい顔でフレームに納まっていた。

これにはファンやフォロワーからも「すごいところで撮影してるんですね。怖くなかった？」や「えらいとこに立ってる！」「押すなよ押すなよ」などと、選んだ撮影場所に驚きや心配するようなコメントが相次いでいた。