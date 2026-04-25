◆米女子プロゴルフツアー メジャー今季初戦 シェブロン選手権 第２日（２４日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）

第２ラウンド（Ｒ）が行われ、８０位で出た笹生優花（アース製薬）が７バーディー、２ボギーの６７をマークし、通算３アンダーの１６位で予選通過を決めた。

前半で３つ伸ばして折り返すと、後半の３番から３連続バーディー。６、７番で連続ボギーをたたいたが、８番パー５でバウンスバックし、６７をたたき出して上位に急浮上した。

海外メジャー２勝の２４歳は前週まで出場３戦連続で予選落ちと苦戦していたが、４戦ぶりの決勝Ｒ進出を決めた。フェアウェーキープ率８４・６％、パーオン率７２・２％とショットは安定。「全体的に安定してた。パターも良かったので、いい１日だった。大きなミスもなかった」とかみしめた。

米男子ツアーも開催される６８００ヤード超えの難コースについて「昨日とあまり変わらず、ちょっと濡れていて、風もけっこう吹いていて難しい」。決勝ラウンドに向けて「いつも通り練習して、しっかり休んで、しっかりご飯食べて頑張っていきたい」と笑みを浮かべた。