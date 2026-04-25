◆米大リーグ ドジャース―カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

２６日（日本時間２７日）の敵地・ドジャース戦で先発するカブス・今永翔太投手（３２）が２４日（同２５日）、敵地・ドジャース戦前に取材に応じ、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）の活躍ぶりに太鼓判を押した。

今永と村上は２３年ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）などでともに戦った経験があり、同じセ・リーグでしのぎを削ってきた関係性でもある。さらにカブスとホワイトソックスはともにシカゴが本拠地。メジャー１年目の村上はここまですでに本塁打数が２ケタに到達するなど好発進を切っているとあって「彼のパワーがここの場でも変わらず出せているのが素晴らしいなと思いますし、僕は彼と面識はありますけど、彼の反骨心、闘争心、持っているもの、高い壁が出現したときにそれを乗り越えようとするマインドも知っているので、ここまで打つのかという驚きもありますけど、冷静に考えてみると、彼の実力からしたら普通のことかなと思います」と感心していた。

シカゴでは２年プレーした左腕とあって「ダウンタウンとか住みやすくていい街だよという、日本と変わらない風景が並んでいますし、シカゴは日本にゆかりもありますし、大して困ることはないよと伝えました」と助言したことも明かした。